Hafta boyunca en düşük 2,02 TL ve en yüksek 2,36 TL seviyelerini gören SASA Polyester hisseleri, haftalık bazda yüzde 11,49’luk sert değer kaybıyla piyasadaki düşüşün üzerinde bir gerileme kaydetti.

Günlük bazda yüzde 1,42 azalış yaşayan hisse, haftayı 2,08 TL kapanış fiyatından tamamladı.

ALIM TARAFINDA GARANTİ BBVA VE İŞ YATIRIM BAŞI ÇEKTİ

Haftanın son işlem gününde SASA paylarında gerçekleşen takas işlemlerinde alıcı tarafında Garanti BBVA Yatırım ilk sırada yer aldı.

İlk 5 alıcı kurum toplamda 231.622.925 net lot alım gerçekleştirirken, alım tarafındaki dağılım ve ortalama maliyetler şöyle şekillendi:

• Garanti BBVA Yatırım: 75.169.895 net lot (yüzde 22,64 pay) | Ort. Maliyet: 2,076 TL

• İş Yatırım: 48.009.353 net lot (yüzde 14,46 pay) | Ort. Maliyet: 2,079 TL

• Yapı Kredi Yatırım: 44.913.513 net lot (yüzde 13,53 pay) | Ort. Maliyet: 2,057 TL

• Vakıf Yatırım: 36.314.692 net lot (yüzde 10,94 pay) | Ort. Maliyet: 2,105 TL

• HSBC: 27.215.472 net lot (yüzde 8,20 pay) | Ort. Maliyet: 2,070 TL

• Diğer Alıcılar: 100.441.477 net lot (yüzde 30,25 pay)

SATIŞ TARAFINDA OYAK VE TACİRLER YATIRIM ÖNE ÇIKTI

SASA paylarında ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 253.883.360 net lot seviyesine ulaşırken, genel dengede -22.260.435 lotluk belirgin bir net satış ağırlığı gerçekleşti. Satış tarafında Oyak Yatırım açık ara liderliği üstlendi.

En çok satış yapan kurumlar ve ortalama maliyetleri şu şekilde sıralandı:

• Oyak Yatırım: -89.479.124 net lot (yüzde 26,95 pay) | Ort. Maliyet: 2,093 TL

• Tacirler Yatırım: -68.229.989 net lot (yüzde 20,55 pay) | Ort. Maliyet: 2,070 TL

• Ak Yatırım: -37.446.176 net lot (yüzde 11,28 pay) | Ort. Maliyet: 2,075 TL

• Yatırım Finansman: -29.618.303 net lot (yüzde 8,92 pay) | Ort. Maliyet: 2,117 TL

• QNB Finansinvest: -29.109.768 net lot (yüzde 8,77 pay) | Ort. Maliyet: 2,029 TL

• Diğer Satıcılar: -78.181.042 net lot (yüzde 23,54 pay)

PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Haftalık takas verileri incelendiğinde genel piyasadaki satış dalgasıyla birlikte SASA paylarından da 22,2 milyon lotun üzerinde net çıkış yaşandığı görüldü.

Oyak Yatırım ve Tacirler Yatırım üzerinden yapılan toplamda 157 milyon lotu aşan satışlar hisse fiyatı üzerinde belirleyici olurken, alım tarafında Garanti BBVA ve İş Yatırım'ın yoğun desteği fiyatın yıllık en düşük seviyesi olan 2,02 TL sınırında dengelenmesine katkı sağladı.

Yıllık bazda yüzde 48,89’luk kayıpla hareket eden SASA'da önümüzdeki hafta kritik destek seviyeleri izlenecek.

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