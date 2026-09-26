Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 21-25 Eylül 2026 haftasında yayımladığı haftalık bültende yeni bir bedelli sermaye artırımı onayına yer verilmezken, şirketler kanadından yeni kararlar gelmeye devam etti.

Aynı haftada Alkim Kağıt (ALKA) ve Şeker GYO (SEGYO) yeni bedelli kararı aldıklarını açıklarken, Vera Konsept GYO (VRGYO) ise daha önce yaptığı bedelli başvurusunu geri çekti.

Son gelişmelerle birlikte 26 Eylül 2026 itibarıyla SPK’dan onay bekleyen bedelli sermaye artırımı yapacak şirket sayısı 30’a yükseldi.

EN YÜKSEK BEDELLİ ORANI BAGFS VE GATEG'DE

Açıklanan kararlar incelendiğinde rekor bedelli sermaye artırımı oranları dikkat çekiyor. Bagfaş (BAGFS) yüzde 1000'lik devasa bedelli oranıyla listenin ilk sırasında yer alırken, onu yüzde 500 artırım kararıyla Gate Group Teknoloji (GATEG) ve yüzde 376,19 ile Akın Tekstil (ATEKS) takip ediyor.

SPK ONAYI BEKLEYEN GÜNCEL BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI LİSTESİ

Şirket Unvanı (Hisse Kodu) Bedelli Oranı Yönetim Kurulu Karar Tarihi SPK Başvuru Tarihi Gate Group Teknoloji (GATEG) %500 19 Mart 2024 - Bagfaş Bandırma Gübre (BAGFS) %1000 14 Mart 2025 2 Nisan 2026 Mega Polietilen (MEGAP) %100 16 Haziran 2025 - Reysaş GYO (RYGYO) %50 20 Kasım 2025 (20 Nisan 2026 Revize) 20 Kasım 2025 Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL) %300 21 Kasım 2025 21 Kasım 2025 Yeşil Yatırım Holding (YESIL) %200 1 Aralık 2025 12 Aralık 2025 Akın Tekstil (ATEKS) %376,19 16 Aralık 2025 - Demisaş Döküm (DMSAS) %50 25 Mart 2026 15 Nisan 2026 Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) %200 1 Nisan 2026 1 Nisan 2026 Hub Girişim (HUBVC) %200 1 Nisan 2026 2 Nisan 2026 Yükselen Çelik (YKSLN) %100 7 Nisan 2026 7 Nisan 2026 Consus Enerji (CONSE) %100 22 Nisan 2026 27 Nisan 2026 İmaş Makina (IMASM) %115 6 Mayıs 2026 1 Haziran 2026 Şekerbank (SKBNK) %40 7 Mayıs 2026 3 Haziran 2026 Hedef Girişim (HDFGS) %100 8 Mayıs 2026 15 Mayıs 2026 Tek-Art İnşaat (TEKTU) %100 11 Mayıs 2026 18 Mayıs 2026 Alves Kablo (ALVES) %200 20 Mayıs 2026 2 Haziran 2026 Merko Gıda (MERKO) %100 10 Haziran 2026 1 Temmuz 2026 Bursa Çimento (BUCIM) %100 12 Haziran 2026 - Alarko GYO (ALGYO) %200 15 Haziran 2026 10 Temmuz 2026 Sanica Isı (SNICA) %100 10 Ağustos 2026 19 Ağustos 2026 Big Medya Teknoloji (BIGTK) %180 13 Ağustos 2026 14 Ağustos 2026 Netaş Telekomünikasyon (NETAS) %300 25 Ağustos 2026 25 Ağustos 2026 Dünya Holding (DUNYH) %68,06 3 Eylül 2026 - Saray Matbaacılık (SAMAT) %100 4 Eylül 2026 4 Eylül 2026 Hedef Holding (HEDEF) %100 7 Eylül 2026 - Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) %100 9 Eylül 2026 - Kordsa Teknik Tekstil (KORDS) %100 17 Eylül 2026 - Alkim Kağıt (ALKA) %37,50 25 Eylül 2026 - Şeker GYO (SEGYO) %100 25 Eylül 2026 -

YATIRIMCILAR İÇİN RÜÇHAN HAKKI

Bedelli sermaye artırımı kararı alan şirketlerde süreç, SPK'nın onay vermesi ve ardından yayımlanacak izahname ile resmiyet kazanır.

Hak kullanım tarihinde ellerinde hisse senedi bulunduran yatırımcılar, belirlenen bedelli oranı nispetinde rüçhan hakkı elde ederler.

Süreç boyunca yatırımcıların rüçhan hakkı kullanım tarihlerini ve rüçhan pazarı işlemlerini yakından takip etmeleri önerilmektedir.

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