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Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin özkaynak yapılarını güçlendirmek, yatırımları finanse etmek ve borçluluk oranlarını dengelemek amacıyla başvurdukları bedelli sermaye artırımı süreçleri hız kesmeden devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 21-25 Eylül 2026 haftasında yayımladığı haftalık bültende yeni bir bedelli sermaye artırımı onayına yer verilmezken, şirketler kanadından yeni kararlar gelmeye devam etti.

Aynı haftada Alkim Kağıt (ALKA) ve Şeker GYO (SEGYO) yeni bedelli kararı aldıklarını açıklarken, Vera Konsept GYO (VRGYO) ise daha önce yaptığı bedelli başvurusunu geri çekti.

Son gelişmelerle birlikte 26 Eylül 2026 itibarıyla SPK’dan onay bekleyen bedelli sermaye artırımı yapacak şirket sayısı 30’a yükseldi.

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EN YÜKSEK BEDELLİ ORANI BAGFS VE GATEG'DE

Açıklanan kararlar incelendiğinde rekor bedelli sermaye artırımı oranları dikkat çekiyor. Bagfaş (BAGFS) yüzde 1000'lik devasa bedelli oranıyla listenin ilk sırasında yer alırken, onu yüzde 500 artırım kararıyla Gate Group Teknoloji (GATEG) ve yüzde 376,19 ile Akın Tekstil (ATEKS) takip ediyor.

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SPK ONAYI BEKLEYEN GÜNCEL BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI LİSTESİ

Şirket Unvanı (Hisse Kodu) Bedelli Oranı Yönetim Kurulu Karar Tarihi SPK Başvuru Tarihi
Gate Group Teknoloji (GATEG) %500 19 Mart 2024 -
Bagfaş Bandırma Gübre (BAGFS) %1000 14 Mart 2025 2 Nisan 2026
Mega Polietilen (MEGAP) %100 16 Haziran 2025 -
Reysaş GYO (RYGYO) %50 20 Kasım 2025 (20 Nisan 2026 Revize) 20 Kasım 2025
Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL) %300 21 Kasım 2025 21 Kasım 2025
Yeşil Yatırım Holding (YESIL) %200 1 Aralık 2025 12 Aralık 2025
Akın Tekstil (ATEKS) %376,19 16 Aralık 2025 -
Demisaş Döküm (DMSAS) %50 25 Mart 2026 15 Nisan 2026
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) %200 1 Nisan 2026 1 Nisan 2026
Hub Girişim (HUBVC) %200 1 Nisan 2026 2 Nisan 2026
Yükselen Çelik (YKSLN) %100 7 Nisan 2026 7 Nisan 2026
Consus Enerji (CONSE) %100 22 Nisan 2026 27 Nisan 2026
İmaş Makina (IMASM) %115 6 Mayıs 2026 1 Haziran 2026
Şekerbank (SKBNK) %40 7 Mayıs 2026 3 Haziran 2026
Hedef Girişim (HDFGS) %100 8 Mayıs 2026 15 Mayıs 2026
Tek-Art İnşaat (TEKTU) %100 11 Mayıs 2026 18 Mayıs 2026
Alves Kablo (ALVES) %200 20 Mayıs 2026 2 Haziran 2026
Merko Gıda (MERKO) %100 10 Haziran 2026 1 Temmuz 2026
Bursa Çimento (BUCIM) %100 12 Haziran 2026 -
Alarko GYO (ALGYO) %200 15 Haziran 2026 10 Temmuz 2026
Sanica Isı (SNICA) %100 10 Ağustos 2026 19 Ağustos 2026
Big Medya Teknoloji (BIGTK) %180 13 Ağustos 2026 14 Ağustos 2026
Netaş Telekomünikasyon (NETAS) %300 25 Ağustos 2026 25 Ağustos 2026
Dünya Holding (DUNYH) %68,06 3 Eylül 2026 -
Saray Matbaacılık (SAMAT) %100 4 Eylül 2026 4 Eylül 2026
Hedef Holding (HEDEF) %100 7 Eylül 2026 -
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) %100 9 Eylül 2026 -
Kordsa Teknik Tekstil (KORDS) %100 17 Eylül 2026 -
Alkim Kağıt (ALKA) %37,50 25 Eylül 2026 -
Şeker GYO (SEGYO) %100 25 Eylül 2026 -
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YATIRIMCILAR İÇİN RÜÇHAN HAKKI

Bedelli sermaye artırımı kararı alan şirketlerde süreç, SPK'nın onay vermesi ve ardından yayımlanacak izahname ile resmiyet kazanır.

Hak kullanım tarihinde ellerinde hisse senedi bulunduran yatırımcılar, belirlenen bedelli oranı nispetinde rüçhan hakkı elde ederler.

Süreç boyunca yatırımcıların rüçhan hakkı kullanım tarihlerini ve rüçhan pazarı işlemlerini yakından takip etmeleri önerilmektedir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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