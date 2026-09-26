Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin özkaynak yapılarını güçlendirmek, yatırımları finanse etmek ve borçluluk oranlarını dengelemek amacıyla başvurdukları bedelli sermaye artırımı süreçleri hız kesmeden devam ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 21-25 Eylül 2026 haftasında yayımladığı haftalık bültende yeni bir bedelli sermaye artırımı onayına yer verilmezken, şirketler kanadından yeni kararlar gelmeye devam etti.
Aynı haftada Alkim Kağıt (ALKA) ve Şeker GYO (SEGYO) yeni bedelli kararı aldıklarını açıklarken, Vera Konsept GYO (VRGYO) ise daha önce yaptığı bedelli başvurusunu geri çekti.
Son gelişmelerle birlikte 26 Eylül 2026 itibarıyla SPK’dan onay bekleyen bedelli sermaye artırımı yapacak şirket sayısı 30’a yükseldi.
EN YÜKSEK BEDELLİ ORANI BAGFS VE GATEG'DE
Açıklanan kararlar incelendiğinde rekor bedelli sermaye artırımı oranları dikkat çekiyor. Bagfaş (BAGFS) yüzde 1000'lik devasa bedelli oranıyla listenin ilk sırasında yer alırken, onu yüzde 500 artırım kararıyla Gate Group Teknoloji (GATEG) ve yüzde 376,19 ile Akın Tekstil (ATEKS) takip ediyor.
SPK ONAYI BEKLEYEN GÜNCEL BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI LİSTESİ
|Şirket Unvanı (Hisse Kodu)
|Bedelli Oranı
|Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|SPK Başvuru Tarihi
|Gate Group Teknoloji (GATEG)
|%500
|19 Mart 2024
|-
|Bagfaş Bandırma Gübre (BAGFS)
|%1000
|14 Mart 2025
|2 Nisan 2026
|Mega Polietilen (MEGAP)
|%100
|16 Haziran 2025
|-
|Reysaş GYO (RYGYO)
|%50
|20 Kasım 2025 (20 Nisan 2026 Revize)
|20 Kasım 2025
|Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL)
|%300
|21 Kasım 2025
|21 Kasım 2025
|Yeşil Yatırım Holding (YESIL)
|%200
|1 Aralık 2025
|12 Aralık 2025
|Akın Tekstil (ATEKS)
|%376,19
|16 Aralık 2025
|-
|Demisaş Döküm (DMSAS)
|%50
|25 Mart 2026
|15 Nisan 2026
|Kontrolmatik Teknoloji (KONTR)
|%200
|1 Nisan 2026
|1 Nisan 2026
|Hub Girişim (HUBVC)
|%200
|1 Nisan 2026
|2 Nisan 2026
|Yükselen Çelik (YKSLN)
|%100
|7 Nisan 2026
|7 Nisan 2026
|Consus Enerji (CONSE)
|%100
|22 Nisan 2026
|27 Nisan 2026
|İmaş Makina (IMASM)
|%115
|6 Mayıs 2026
|1 Haziran 2026
|Şekerbank (SKBNK)
|%40
|7 Mayıs 2026
|3 Haziran 2026
|Hedef Girişim (HDFGS)
|%100
|8 Mayıs 2026
|15 Mayıs 2026
|Tek-Art İnşaat (TEKTU)
|%100
|11 Mayıs 2026
|18 Mayıs 2026
|Alves Kablo (ALVES)
|%200
|20 Mayıs 2026
|2 Haziran 2026
|Merko Gıda (MERKO)
|%100
|10 Haziran 2026
|1 Temmuz 2026
|Bursa Çimento (BUCIM)
|%100
|12 Haziran 2026
|-
|Alarko GYO (ALGYO)
|%200
|15 Haziran 2026
|10 Temmuz 2026
|Sanica Isı (SNICA)
|%100
|10 Ağustos 2026
|19 Ağustos 2026
|Big Medya Teknoloji (BIGTK)
|%180
|13 Ağustos 2026
|14 Ağustos 2026
|Netaş Telekomünikasyon (NETAS)
|%300
|25 Ağustos 2026
|25 Ağustos 2026
|Dünya Holding (DUNYH)
|%68,06
|3 Eylül 2026
|-
|Saray Matbaacılık (SAMAT)
|%100
|4 Eylül 2026
|4 Eylül 2026
|Hedef Holding (HEDEF)
|%100
|7 Eylül 2026
|-
|Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER)
|%100
|9 Eylül 2026
|-
|Kordsa Teknik Tekstil (KORDS)
|%100
|17 Eylül 2026
|-
|Alkim Kağıt (ALKA)
|%37,50
|25 Eylül 2026
|-
|Şeker GYO (SEGYO)
|%100
|25 Eylül 2026
|-
YATIRIMCILAR İÇİN RÜÇHAN HAKKI
Bedelli sermaye artırımı kararı alan şirketlerde süreç, SPK'nın onay vermesi ve ardından yayımlanacak izahname ile resmiyet kazanır.
Hak kullanım tarihinde ellerinde hisse senedi bulunduran yatırımcılar, belirlenen bedelli oranı nispetinde rüçhan hakkı elde ederler.
Süreç boyunca yatırımcıların rüçhan hakkı kullanım tarihlerini ve rüçhan pazarı işlemlerini yakından takip etmeleri önerilmektedir.
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