Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültende Ayes Çelik Hasır (AYES) ve Kiler Holding (KLRHO) şirketlerinin bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay verdi.

Aynı işlem haftasında halka açık şirketler kanadından yeni bir bedelsiz kararı açıklanmazken, 26 Eylül 2026 itibarıyla SPK’dan onay bekleyen bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirket sayısı 32’ye yükseldi.

REKOR BEDELSİZ ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sermaye düzeltmesi farkları, emisyon primi ve geçmiş yıl kârları gibi özkaynak kalemlerini sermayeye ekleyerek yatırımcılarına ücretsiz pay verecek şirketler arasında astronomik artış oranları öne çıkıyor.

Listenin zirvesinde %2023,80 devasa bedelsiz oranıyla Akın Tekstil (ATEKS) yer alırken; onu %1510,14 ile Armada Gıda (ARMGD) takip ediyor.

SPK ONAYI BEKLEYEN GÜNCEL BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI LİSTESİ (2026)

Şirket Unvanı (Hisse Kodu) Bedelsiz Oranı Yönetim Kurulu Karar Tarihi SPK Başvuru Tarihi Mlp Sağlık Hizmetleri (MPARK) %200 3 Kasım 2023 3 Kasım 2023 Reeder Teknoloji (REEDR) %300 3 Haziran 2025 (19 Eylül Revize) 19 Eylül 2025 Gezinomi Seyahat (GZNMI) %1000 5 Kasım 2025 7 Kasım 2025 Akın Tekstil (ATEKS) %2023,80 16 Aralık 2025 - Rubenis Tekstil (RUBNS) %900 31 Aralık 2025 (26 Mart Revize) 28 Ocak 2026 Plastikkart (PKART) %1218,68 26 Şubat 2026 27 Şubat 2026 Halk GYO (HLGYO) %56,25 6 Nisan 2026 3 Ağustos 2026 Odine Teknoloji (ODINE) %1212,21 16 Nisan 2026 17 Nisan 2026 Reysaş GYO (RYGYO) %250 20 Nisan 2026 - Mercan Kimya (MERCN) %200 24 Nisan 2026 4 Mayıs 2026 İZ Yatırım Holding (IZINV) %1327,55 7 Mayıs 2026 (16 Haziran Revize) 8 Mayıs 2026 Tapdi Oksijen (TNZTP) %70 21 Mayıs 2026 (30 Haziran Revize) 14 Temmuz 2026 Kuvva Gıda (KUVVA) %1349,64 8 Haziran 2026 20 Temmuz 2026 Bursa Çimento (BUCIM) %100 12 Haziran 2026 - Graintürk Holding (GRTHO) %950 15 Haziran 2026 29 Haziran 2026 Barem Ambalaj (BARMA) %204,76 16 Haziran 2026 19 Haziran 2026 Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) %326,66 23 Haziran 2026 1 Temmuz 2026 Çağdaş Cam (CGCAM) %1300 30 Haziran 2026 22 Temmuz 2026 Baydöner (BYDNR) %615 1 Temmuz 2026 6 Temmuz 2026 CW Enerji (CWENE) %53,02 1 Temmuz 2026 25 Ağustos 2026 Durukan Şekerleme (DURKN) %666,03 6 Temmuz 2026 3 Ağustos 2026 Çemaş Döküm (CEMAS) %100 13 Temmuz 2026 30 Temmuz 2026 Oncosem Onkolojik (ONCSM) %1200 16 Temmuz 2026 8 Ağustos 2026 Armada Gıda (ARMGD) %1510,14 17 Temmuz 2026 22 Temmuz 2026 Pergamon Status (PSDTC) %100 17 Temmuz 2026 31 Temmuz 2026 Ral Yatırım Holding (RALYH) %148,04 23 Temmuz 2026 4 Ağustos 2026 Bulls Girişim GYO (BULGS) %646,26 23 Temmuz 2026 29 Temmuz 2026 Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) %400 18 Ağustos 2026 1 Eylül 2026 Matriks Finansal (MTRKS) %200 26 Ağustos 2026 10 Eylül 2026 Sarkuysan (SARKY) %50 27 Ağustos 2026 - Dünya Holding (DUNYH) %512,54 3 Eylül 2026 - Altınkılıç Gıda (ALKLC) %900 8 Eylül 2026 -

YATIRIMCILAR İÇİN BEDELSİZ NOTU

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların cebinden herhangi bir nakit çıkışı yaşanmaz.

Şirketlerin SPK onayının ardından açıklayacağı bedelsiz bölünme gününde, yatırımcıların ellerindeki hisse adedi belirtilen oran kadar artarken, hisse fiyatı da aynı oranda düzeltilerek (düşürülerek) güne başlar.

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