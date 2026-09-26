Sermaye piyasalarında yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmaları, adli tedbirler ve SPK kararlarının damga vurduğu 21-25 Eylül 2026 haftasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,90 değer kaybederek haftayı 12.899,35 puandan tamamladı.

Piyasada satış ağırlıklı ve oldukça dalgalı bir seyir izlenirken, yabancı kurumsal yatırımcıların alım-satım adımları yakından takip edildi.

BANK OF AMERİCA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America’nın (BofA) hafta boyunca Borsa İstanbul'da en çok net alım gerçekleştirdiği hisse senetleri, alış maliyetleri ve toplam alım içindeki payları şu şekilde sıralandı:

• TRALT: 318.217.621,46 TL net alım | yüzde 10,44 pay | ort. maliyet: 49,537 TL

• ASTOR: 288.466.334,25 TL net alım | yüzde 9,47 pay | ort. maliyet: 262,239 TL

• AKBNK: 190.258.328,60 TL net alım | yüzde 6,24 pay | ort. maliyet: 71,108 TL

• ASELS: 170.485.011,00 TL net alım | yüzde 5,59 pay | ort. maliyet: 374,177 TL

• ENERY: 135.210.835,74 TL net alım | yüzde 4,44 pay | ort. maliyet: 13,455 TL

• Diğer Hisseler: 1.944.669.510,21 TL (yüzde 63,82 pay)

BANK OF AMERİCA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Piyasadaki düzeltme sürecinde Bank of America üzerinden en fazla net satışın yaşandığı hisse senetleri ve ortalama satış maliyetleri ise şöyle şekillendi:

• TUPRS: -394.666.107,25 TL net satış | yüzde 20,36 pay | ort. maliyet: 405,147 TL

• PETKM: -153.747.384,34 TL net satış | yüzde 7,93 pay | ort. maliyet: 21,282 TL

• KCHOL: -135.597.532,00 TL net satış | yüzde 7,00 pay | ort. maliyet: 217,065 TL

• DMRGD: -110.501.596,59 TL net satış | yüzde 5,70 pay | ort. maliyet: 9,876 TL

• ISCTR: -91.793.700,95 TL net satış | yüzde 4,74 pay | ort. maliyet: 13,24 TL

• Diğer Hisseler: -1.051.825.754,98 TL (yüzde 54,27 pay)

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