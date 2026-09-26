Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararları, gözaltılar ve tutuklamalarla sarsılan Borsa İstanbul’da 21-25 Eylül 2026 haftası oldukça çalkantılı geçti.

BIST 100 endeksinin haftalık bazda yüzde 2,90 değer kaybederek 12.899,35 puana gerilediği süreçte, soruşturmanın merkezinde yer alan kurum ve kişilere yönelik adli ve idari tedbirler piyasaların odağındaydı.

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hafta boyunca Tera Yatırım üzerinden en yüksek net para çıkışının yaşandığı hisse senedi Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Kurumun toplam satışlarının yarısından fazlasını (yüzde 52,83) YKBNK hisseleri oluşturdu.

Tera üzerinden gerçekleşen en çok net satış yapılan hisseler, maliyetleri ve payları şu şekilde sıralandı:

• YKBNK (Yapı Kredi Bankası): -422.312.289,68 TL net satış | yüzde 52,83 pay | Ort. Maliyet: 36,283 TL

• MGROS (Migros): -121.934.556,00 TL net satış | yüzde 15,25 pay | Ort. Maliyet: 537,147 TL

• SAHOL (Sabancı Holding): -61.203.921,25 TL net satış | yüzde 7,66 pay | Ort. Maliyet: 89,639 TL

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): -36.779.033,12 TL net satış | yüzde 4,60 pay | Ort. Maliyet: 37,184 TL

• THYAO (Türk Hava Yolları): -31.511.777,00 TL net satış | yüzde 3,94 pay | Ort. Maliyet: 295,602 TL

• Diğer Hisseler: -125.684.620,17 TL (yüzde 15,72 pay)

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Satışların 800 milyon TL seviyesine yaklaştığı haftada alım tarafı oldukça zayıf seyretti.

Kurumun net alım tarafında başı çeken hisse Astor Enerji (ASTOR) olurken, alımların yüzde 52,32'si bu hissede gerçekleşti.

Net alım yapılan sınırlı hisseler ve detayları şöyle şekillendi:

• ASTOR (Astor Enerji): 40.368.738,40 TL net alım | yüzde 52,32 pay | Ort. Maliyet: 245,863 TL

• SISE (Şişecam): 8.442.404,84 TL net alım | yüzde 10,94 pay | Ort. Maliyet: 39,97 TL

• ASELS (ASELSAN): 4.273.681,00 TL net alım | yüzde 5,54 pay | Ort. Maliyet: 384,566 TL

• GARAN (Garanti BBVA): 4.198.772,60 TL net alım | yüzde 5,44 pay | Ort. Maliyet: 130,64 TL

• LXGYO (Lüks GYO): 3.634.520,48 TL net alım | yüzde 4,71 pay | Ort. Maliyet: 6,568 TL

• Diğer Hisseler: 16.243.338,32 TL (yüzde 21,05 pay)

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