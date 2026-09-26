Sermaye piyasalarında yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmaları ve SPK kararları sonrasında tasfiye sürecine alınan fonlardaki mağduriyetleri gidermek için ekonomi bürokrasisi harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey zirvede, fon tasfiyelerinden etkilenen yatırımcılara yönelik yeni formüller ve ödeme senaryoları ele alındı.

İLK ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARINA VE KÜÇÜK YATIRIMCIYA

Gündemdeki ödeme planına göre, likidite ihtiyacı yüksek olan Para Piyasası Fonları’ndaki (PPF) yatırımcılar süreçte ilk sırada değerlendirilecek.

1 milyon TL sınırının altında kalan bakiyelerin iadesinde ise şu finansal kaynakların kullanılması öngörülüyor:

• Takasbank nezdindeki teminatlar

• Fonların Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) yatırdığı kaynaklar

Söz konusu adımla piyasadaki panik havasının dağıtılması ve geniş bir yatırımcı kitlesinin mağduriyetinin süratle giderilmesi hedefleniyor.

66 FON TASFİYE LİSTESİNDEN ÇIKARILABİLİR

SPK’nın 17 Eylül tarihli kararıyla A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonlarında alım-satım işlemleri durdurulmuş ve bazı fonların tasfiyesi kararlaştırılmıştı.

Ancak gelinen son noktada portföy yönetim şirketlerinden olumlu adımlar geldi:

• Pardus Portföy: 42 fon

• Bulls Portföy: 15 fon

• A1 Capital Portföy: 9 fon

olmak üzere toplam 66 fon için kurumların yatırımcı ödemelerini kendi kaynaklarıyla yapabileceklerini ilgili makamlara ilettikleri öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte söz konusu 66 fonun SPK’nın tasfiye listesinden çıkarılması seçeneği masaya geldi.

NİHAİ KARAR SALI GÜNÜ VERİLECEK

Soruşturma ve tasfiye sürecinde adı geçen fon yöneticileri ve bağlantılı bankalarla ilgili henüz kesinleşmiş bir idari karar bulunmadığı belirtildi.

Ekonomi yönetiminin önümüzdeki salı günü yeniden bir araya gelerek ödeme takvimi, 1 milyon TL sınırının uygulama esasları ve tasfiye listesindeki güncellenecek fonlara ilişkin nihai kararları alması bekleniyor.