İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere ve fon hareketlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son mahkeme kararlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasında finans dünyasının tanıdık simaları yer aldı:

• Erkan Kilimci: 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olan Erkan Kilimci tutuklandı. Kilimci'nin görevinden ayrıldığı kısa süre önce KAP'a bildirilmişti.

• Finans ve Şirket Yöneticileri: Soruşturmanın son aşamasında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Enis Bulut ve Burak Gökçe hakkında tutuklama kararı verildi. Şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ HOLDİNG PATRONLARI VE YÖNETİCİLER DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki safhalarında da sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarının tepe yöneticileri tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında şu kritik isimler bulunuyor:

• Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

• Emre Alkin ve Kerem Alkin (Holding Yöneticileri)

• Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

• Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı)

• Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun (Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyeleri)

MİLYARLIK LÜKS FİLOYA VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise şüphelilere ait devasa mal varlıklarına el konulması oldu. Mahkeme kararıyla el konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:

• İki Özel Jet ve Lüks Yat: Pusula Holding patronu Serdar Turhan'a ait 1,8 milyar lira değerinde iki adet özel jet (Bombardier BD-700-1A11 ve Bombardier Learjet 60) ile lüks yatına el konuldu.

• 200 Milyon TL'lik Lüks Araç Filosu: Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka 5 lüks araca el konuldu.

• Şüpheli Devir Tespiti: Söz konusu süper lüks araçların, operasyondan kısa bir süre önce dikkat çekmemesi amacıyla sadece 26 bin 280 lira gibi sembolik bir satış bedeliyle devredildiği ortaya çıkarıldı.

Sermaye piyasalarını sarsan geniş kapsamlı soruşturmanın, finansal incelemeler ve yeni deliller doğrultusunda derinleşerek devam ettiği bildirildi.