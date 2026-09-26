Genel kategorilerde gerileme öne çıkarken, riskten kaçınan yatırımcıların tercih ettiği likit fonlar haftayı pozitif kapatmayı başardı.

Haftalık verilere göre yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları ise ortalama yüzde 0,33 değer kaybetti.

KATEGORİLERE GÖRE HAFTANIN KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLERİ

Fon türleri bazında bakıldığında piyasalardaki dalgalanmanın etkileri net bir şekilde görüldü:

Yatırım Fonları



• En Çok Kazandıran Kategori: Yüksek faiz ortamının sunduğu güvenli liman etkisiyle yüzde 0,66 artış gösteren Para Piyasası Fonları oldu.

• En Çok Kaybettiren Kategori: Riskli varlıklardaki satışların etkisiyle yüzde 3,45 düşüş yaşayan Serbest Fonlar oldu.

Emeklilik (BES) Fonları



• En Çok Kazandıran Kategori: Yüzde 0,73 yükseliş ile Başlangıç Fonları öne çıktı.

• En Çok Kaybettiren Kategori: Borsadaki gerilemeye paralel olarak yüzde 2,08 düşüş kaydeden Endeks Fonları oldu.

HAFTANIN ZİRVESİNDEKİLER VE EN ÇOK KAYBETTİREN ZİRVE FONLAR

Kategori genellerindeki geri çekilmeye rağmen, hisse ve sektör bazlı doğru stratejiler uygulayan bazı özel fonlar yatırımcısına rekor getiriler sağladı. Diğer taraftan bazı özel fonlarda ise çok sert kayıplar yaşandı.

Yatırım Fonlarında Öne Çıkanlar



• Haftanın Şampiyonu: Yüzde 29,27'lik sert yükselişle Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

• En Çok Kaybettiren: Yüzde 98,63'lük kayıpla Deniz Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak kayıtlara geçti.

EMEKLİLİK FONLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

• Haftanın Şampiyonu: Küresel teknoloji hisselerindeki hareketlilikle yüzde 5,71 değer kazanan Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu.

• En Çok Kaybettiren: yüzde 14,82 düşüş ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu.

Piyasa uzmanları, borsa ve döviz kanalındaki yön arayışı devam ederken yatırımcıların risk dağılımına ve portföy çeşitlendirmesine her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

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