Sermaye piyasaları ve finans sektöründe geniş yankı uyandıran fon soruşturmasında adli ve idari tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturmaya ilişkin kritik gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

"KİMSE KAYIRILMIYOR, MAL KAÇIRILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin tam bir koordinasyon içinde çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir."

SORUŞTURMADA SON BİLANÇO: 76 ŞÜPHELİDEN 45'İ TUTUKLU

Bakan Gürlek’in paylaştığı güncel verilere göre, dev soruşturma kapsamında yürütülen operasyonların hukuki bilançosu şu şekilde netleşti:

• Adli İşlem Yapılan Toplam Şüpheli: 76 kişi

• Tutuklanan Şüpheli Sayısı: 45 kişi

• Adli Kontrol Uygulananlar: 5 kişi

• Gözaltındaki Şüpheliler: 14 kişi

• Yakalama Kararı Çıkarılan Firariler: 12 kişi

"HİÇ KİMSENİN UNVANI VEYA EKONOMİK GÜCÜ HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini ve delillerin ortaya koyduğu tüm sorumluluk zincirinin titizlikle takip edildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, kamuoyuna net bir mesaj verdi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."