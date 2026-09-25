İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda takas yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üyelerin oluşturduğu fiziki açığı kapatmak amacıyla harekete geçti.

TEMERRÜT ALIŞI YAPILACAK HİSSELER HANGİLERİ?

Takasbank açıklamasına göre piyasada henüz teslim edilmeyen paylardan doğan yükümlülük açığını kapatmak üzere şu hisse sıralarında temerrüt alımı gerçekleştirilecek:

• MEGMT (Mega Polietilen)

• BUCIM (Bursa Çimento)

• SMRTG (Smart Güneş Enerjisi)

• BSOKE (Batısöke Çimento)

• GLRMK (Güler Yatırım Holding / Gülermak)

• TATEN (Tatlıpınar Enerji)

• KBORU (Kuzey Boru)

• DMLKT (Demir Döküm / Damlakent)

• KTLEV (Katılımevim)

• ICUGS (IC Enterra / ICU Girişim)

• UNLU (Ünlü & Co)

• ASGYO (Asce GYO)

• ZGYO (Ziraat GYO)

• GRTHO (Girişim Elektrik / Growth Holding)

Söz konusu işlemler için satış emirlerinin, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ilgili hisselerin temerrüt sıralarına (örn: .TE / .TG uzantılı sıralar) girilebileceği ifade edildi.

Temerrüt alışlarının takası 25 Eylül 2026 Cuma (bugün) itibarıyla tamamlanacak.

2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TEMİN EDİLEMEZSE "NAKDİ UZLAŞI" DEVREYE GİRECEK

Takasbank, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü’nün 65. maddesine atıfta bulunarak yatırımcıları ve aracı kurumları olası riskler konusunda uyardı.

Buna göre:

• Fiziki Teslimat Önceliği: Yükümlülük konusu payların temerrüt sürecini takip eden 2 iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi durumunda, alacaklı üyelere teslim edilemeyen hisse miktarının bedeli nakit olarak ödenecek.

• Alacaklı Değişimi Uyarısı: Temerrüdün oluştuğu günkü kıymet alacaklısı ile nakdi ödemenin yapılacağı gündeki alacaklı üye, aynı gün yapılan netleştirme işlemleri nedeniyle farklılık gösterebilecek.

Takasbank, piyasa katılımcılarının olası bir nakdi uzlaşma sürecinde yaşanabilecek takas operasyonlarını dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini bildirdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.