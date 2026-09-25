Türkiye'nin en büyük kahve zincirleri arasında yer alan EspressoLab'da çoğunluk hissesi el değiştiriyor.

CNBC Arabia'nın haberine göre, Esat Kocadağ'ın kurucusu olduğu EspressoLab'ın yüzde 70 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Mair Group'a satılması için anlaşmaya varıldı.

Satışın bedeline ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şirketin kalan yüzde 30'luk hissesi mevcut ortaklarında kalacak. 23 ülkede 400'ün üzerinde şubeyle faaliyet gösteren EspressoLab'da işlemin tamamlanmasının ardından çoğunluk hissesi Mair Group'a geçmiş olacak.

ESPRESSOLAB'IN YÜZDE 70'İ MAIR GROUP'A GEÇECEK

Satış işlemi henüz tamamlanmış değil. Hisse devrinin gerçekleşebilmesi için Türkiye ve BAE'deki ilgili düzenleyici kurumların onay vermesi gerekiyor.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Mair Group, EspressoLab'ın yüzde 70 hissesinin sahibi olurken mevcut ortaklar yüzde 30 payla şirkette kalmaya devam edecek.