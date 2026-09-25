Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki günde yaşanan yüzde 2,74’lük sert kayıpların ardından 25 Eylül 2026 yeni işlem gününe yüzde 0,02’lik sınırlı bir gerilemeyle 12.885,57 puandan yatay başladı.

Güne başlarken bankacılık endeksi yüzde 0,72 artış kaydederken, ulaştırma sektörü yüzde 0,98 primle en çok kazandıran taraf oldu.

Piyasalarda bir yandan ABD’den gelecek dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven verileri takip edilirken, iç tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin "Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır" açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

Bu dalgalı seyirde aracı kurum işlemlerinde Ziraat Yatırım, öğle seansını 51,41 milyon TL net alım hacmi ile pozitif tarafta tamamladı.

Ziraat Yatırım’ın En Çok Alım Yaptığı Hisseler



Ziraat Yatırım'ın alım listesinde savunma sanayisinin devi ASELS liderliği alırken, onu gübre ve petrokimya hisseleri takip etti:

• ASELS: 18,02 milyon TL net hacim (Maliyet: 369,98 TL) – Toplam alımların yüzde 5,84'ü

• GUBRF: 16,65 milyon TL net hacim (Maliyet: 444,32 TL) – Toplam alımların yüzde 5,40'ı

• PETKM: 11,25 milyon TL net hacim (Maliyet: 21,65 TL) – Toplam alımların yüzde 3,65'i

• MIATK: 11,04 milyon TL net hacim (Maliyet: 26,05 TL) – Toplam alımların yüzde 3,58'i

• YKBNK: 10,19 milyon TL net hacim (Maliyet: 35,86 TL) – Toplam alımların yüzde 3,30'u

Diğer hisselerdeki toplam alım tutarı 241,44 milyon TL (yüzde 78,24) oldu.

Ziraat Yatırım’ın En Çok Satış Yaptığı Hisseler



Kurumun satış tarafında ise aracı kurum ve bankacılık hisseleri başı çekti. Satış listesinin ilk sırasında ISMEN yer aldı:

• ISMEN: -25,73 milyon TL net hacim (Maliyet: 32,16 TL) – Toplam satışların yüzde 10,01'i

• GARAN: -10,07 milyon TL net hacim (Maliyet: 130,46 TL) – Toplam satışların yüzde 3,92'si

• TRALT: -8,58 milyon TL net hacim (Maliyet: 49,18 TL) – Toplam satışların yüzde 3,34'ü

• EKIM: -8,54 milyon TL net hacim (Maliyet: 13,01 TL) – Toplam satışların yüzde 3,32'si

• TKFEN: -7,53 milyon TL net hacim (Maliyet: 273,24 TL) – Toplam satışların yüzde 2,93'ü

Diğer hisselerdeki toplam satış tutarı -196,72 milyon TL (yüzde 76,49) seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 12.700 ve 12.600 puan seviyelerinin destek, 13.000 ve 13.100 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.

Ziraat Yatırım'ın ASELS ve GUBRF gibi sanayi/teknoloji ağırlıklı hisselerde alıma geçmesi, piyasadaki dengelenme çabasında öne çıkan hamlelerden biri oldu.

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