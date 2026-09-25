"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ" başlığıyla duyurulan açıklamada, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından pay devir işlemlerine yönelik resmi izin ve onay süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde yapılan başvuruların ardından, gerekli onayların alınmasıyla birlikte devir işlemlerinin en kısa sürede nihayete erdirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

"100 YILLIK TECRÜBEYLE GELECEĞE GÜVENLE İLERLİYORUZ"

Şirket, Emlak Katılım ile gerçekleşecek bu stratejik ortaklığın tasarruf finansman ekosistemine ve yatırımcılara sağlayacağı katma değere vurgu yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katılımevim olarak güçlü organizasyonumuz, sektör deneyimimiz ve tasarruf finansman alanındaki birikimimizle geleceğe daha güçlü bir yapıyla ilerleyeceğiz. Tasarruf sahiplerimizin yanında olmaya, ev, araç ve iş yeri hayallerini gerçeğe dönüştürmeye ve ülkemizin tasarruf finansman ekosistemine değer katmaya aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Emlak Katılım’ın 100 yıllık tecrübesiyle geleceğe güvenle ilerliyoruz."

Bu hamle ile birlikte Katılımevim, kamu bankacılığı tecrübesini arkasına alarak tasarruf finansman sektöründeki pazar payını ve kurumsal yapısını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.