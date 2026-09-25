Konuya ilişkin resmi bildirim, 25 Eylül 2026 tarihinde seans sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilgili T.C. yasal mercilerinin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca, Alves Kablo yönetiminin kayyımlık yetkileriyle yönetilmek üzere TMSF’ye devredildiği bildirildi.

Karar doğrultusunda, şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tüm yetkileri resmi olarak sona erdi.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

TMSF Fon Kurulu’nun 18.09.2026 tarihli ve 2026-24 sayılı kararı doğrultusunda şirketi sevk ve idare edecek yeni yönetim kurulu üyeleri atandı. Buna göre:

• Yönetim Kurulu Başkanı: Cengiz KADAKALOĞLU

• Yönetim Kurulu Üyeleri: Alper GÖKCEN, Mert NAYCI, Elmas Başak ALPASLAN ve Elif Şeyda DÜNDAR

Atanan isimlerin görevlerine resmi olarak başladığı ifade edildi.

ÜRETİM VE OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili yasal düzenlemelere tam uyum çerçevesinde hareket edileceği vurgulandı.

Yeni yönetim önderliğinde şirketin üretim ve ticari faaliyetlerinin, mevcut sipariş ve taahhütlerinin, müşteri ile tedarikçi ilişkilerinin ve tüm operasyonel süreçlerinin aksamadan sürdürülmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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