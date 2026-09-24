Bakanlık, Bakan Mehmet Şimşek ile Tera Grubu Başkanı Emre Tezmen arasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklık veya ticari bağ bulunmadığını net bir dille bildirdi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü kaleme aldığı yazısında eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda yer alan ifadeleri aktardı.

Terkoğlu'nun aktardığı metinde, Ramazan Başak'ın şu iddialarda bulunduğu öne sürüldü:

"Tera Yatırım’ın ve grup şirketlerinin korunduğunu düşünüyorum. Tera Grubu’nun hâkim hissedarı Emre Tezmen, birçok konuşmasında Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın çok yakın arkadaşı olduğunu, İngiltere’de beraber işleri olduğunu defalarca söylemiştir."

Yazıda ayrıca Ramazan Başak’ın söz konusu fon krizinden 14 ay önce CİMER’e başvurduğu ve 5 Ocak 2026 tarihinde de adli makamlara suç duyurusunda bulunduğu iddiaları yer aldı.

"NÜFUZ TİCARETİ İDDİASI KİŞİNİN KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR"

Söz konusu iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı zaman kaybetmeden resmi bir yasa/açıklama metni yayımladı. Açıklamada, haberde yer alan ifadelerin "gerçek dışı imalardan" ibaret olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

• Ticari Bağ Bulunmuyor: Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya bu kurumun yöneticileriyle İngiltere'de ya da başka bir yerde, kamu görevi öncesinde veya sonrasında hiçbir ticari bağı, ortaklığı veya iş ilişkisi olmamıştır.

• Merrill Lynch Dönemi Açıklaması: Sayın Bakan'ın 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yaptığı hatırlatılarak; bu görevin ticari ilişki kurma yetkisi barındırmadığı, küresel bir bankanın Türkiye'deki aracı kurumlarla kurumsal düzeyde çalışmasının şahsi bir ilişki olarak yansıtılamayacağı ifade edildi.

• İsim Kullanma İddiası: Bir kişinin kendine nüfuz veya itibar kazandırmak amacıyla Bakan'ın adını kullanmış olması durumunda, tüm hukuki ve cezai sorumluluğun o kişiye ait olduğu belirtildi.

• Hukuki Süreç: Bakanlık, gerçek dışı iddia ve imalarda bulunan taraflara karşı tüm hukuki hakların saklı tutulduğunu bildirdi.