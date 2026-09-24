Motorin fiyatlarında peş peşe değişiklik yaşanıyor. 24 Eylül'de litre başına 5,57 TL indirim daha bugün akaryakıt tabelalarına yansırken, sürücülere bu kez zam haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,55 TL zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 93 TL'nin üzerine çıkacak.

MOTORİNE 2,55 TL ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 25 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL OLACAK?

Beklenen 2,55 TL'lik zammın pompaya yansımasıyla motorin fiyatlarının üç büyükşehirde yeniden yükselmesi bekleniyor.

İstanbul: 93,45 TL

Ankara: 94,55 TL

İzmir: 94,85 TL

Doğu illeri: Yaklaşık 96,25 TL

5,57 TL İNDİRİM GELMİŞTİ

Motorine bugün itibarıyla 5,57 TL'lik indirim uygulanmış ve litre fiyatları İstanbul'da yaklaşık 90,80 TL, Ankara'da 91,90 TL, İzmir'de ise 92,20 TL seviyesine kadar gerilemişti.

Ancak indirim sevinci kısa sürdü. Beklenen 2,55 TL'lik zam gerçekleşirse motorin fiyatındaki son indirimin yaklaşık yüzde 46'sı geri alınmış olacak.

24 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 90,90 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 90,70 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 92,00 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 92,30 TL

LPG: 34,99 TL