Motorine indirim geldi mi, benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim gece yarısından itibaren akaryakıt tabelalarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına 5,57 TL indirim yapılırken benzin fiyatlarında değişikliğe gidilmedi. İndirim sonrası İstanbul'da motorinin litresi 90 TL seviyesine geriledi. Peki 24 Eylül 2026 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin deposu kaç TL'ye doluyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE 5,57 TL İNDİRİM GELDİ

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 5,57 TL indirim yapıldı. İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 90,90 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 90,70 TL'ye geriledi.

Motorin Ankara'da 92,00 TL, İzmir'de ise 92,30 TL seviyesinden satılıyor.

24 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. 24 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 90,90 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 90,70 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 92,00 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 92,30 TL

LPG: 34,99 TL

BENZİN VE MOTORİNDE DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Motorine gelen 5,57 TL'lik indirim sürücülerin bir depo için ödediği tutarı da aşağı çekti. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki güncel fiyatlar baz alındığında 50 litrelik bir motorin deposu yaklaşık 4.545 TL'ye doluyor. Aynı büyüklükteki benzin deposunun maliyeti ise yaklaşık 4.020 TL oluyor.

50 litrelik depo maliyetleri şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 4.020 TL, motorin 4.545 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 4.015 TL, motorin 4.535 TL

Ankara: Benzin 4.070 TL, motorin 4.600 TL

İzmir: Benzin 4.085 TL, motorin 4.615 TL