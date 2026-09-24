Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? Döviz kurlarındaki son durum 24 Eylül 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL ve Euro/TL kurundaki hareketlilik sürerken güncel alış ve satış fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar, Euro kaç TL? Dolar alış satış fiyatı ve Euro alış satış fiyatı ne kadar? İşte 24 Eylül 2026 güncel dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

24 Eylül 2026 Perşembe günü TSİ 07.31 itibarıyla serbest piyasada dolar ve euro alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 48,8526 TL

Dolar satış: 48,8606 TL

Euro alış: 55,6973 TL

Euro satış: 55,7468 TL

Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) 101,115 seviyesinde işlem görürken, Euro/dolar paritesi 1,1380 seviyesinde bulunuyor.