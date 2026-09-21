Dolar ve euro fiyatları yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. Döviz piyasasını takip edenler "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar alış satış fiyatı ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Eylül 2026 Pazartesi günü dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

21 Eylül 2026 Pazartesi günü TSİ 07.25 güncel verilere göre doların alış fiyatı 48,7974 TL, satış fiyatı ise 48,8049 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL de yeni haftaya düşüşle başladı. Aynı saat itibarıyla euronun alış fiyatı 56,0251 TL, satış fiyatı ise 56,0774 TL seviyesinde.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE SON DURUM NE?

Uluslararası piyasalarda en çok işlem gören paritelerin başında gelen EUR/USD paritesi, bugün 1,1477 seviyesinde dengelenmiş durumda. Küresel yatırımcıların temkinli duruşu parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.