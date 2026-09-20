Dolar ve Euro fiyatları 20 Eylül 2026 Pazar günü döviz piyasalarını takip edenlerin gündeminde. "Dolar bugün ne kadar?", "1 dolar kaç TL?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar Euro alış satış fiyatları ne kadar?" soruları araştırılıyor. İşte 20 Eylül 2026 güncel dolar ve Euro kuru...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

20 Eylül 2026 itibarıyla serbest piyasada 1 dolar 48,7882 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Doların alış fiyatı ise 48,7545 TL seviyesinde.

Güncel verilere göre 1 Euro 56,1083 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro alış fiyatı ise 55,9992 TL seviyesinde.

DOLAR VE EURO'YU NE ETKİLİYOR?

Dolar/TL ve Euro/TL'nin seyrinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası, enflasyon verileri, yabancı yatırımcı hareketleri ve Türkiye'nin döviz rezervleri yakından takip ediliyor. Küresel tarafta ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikaları dolar ve Euro'nun uluslararası piyasalardaki değerini etkileyebiliyor.

Euro/TL açısından yalnızca TL'deki hareket değil, Euro/dolar paritesindeki değişim de önem taşıyor. Euro'nun dolar karşısında güçlenmesi, diğer koşullar değişmese bile Euro/TL üzerinde yukarı yönlü etki yaratabiliyor.