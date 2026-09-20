Altın fiyatları 20 Eylül 2026 Pazar günü yatırımcıların gündeminde. Ons altının 4.380 dolar sınırına dayanmasıyla gram altın 6.865 TL seviyesine çıktı. "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Cumhuriyet altını ne kadar?" soruları araştırılıyor. İşte güncel altın alış satış fiyatları ve yeni haftada altını etkileyebilecek gelişmeler...

20 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.865,06 TL - Satış 6.865,89 TL

Çeyrek altın: Alış 10.984,09 TL - Satış 11.225,72 TL

Yarım altın: Alış 21.899,53 TL - Satış 22.451,45 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL - Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.936,35 TL - Satış 44.765,58 TL

Ata altın: Alış 45.054,15 TL - Satış 46.198,42 TL

Ziynet altını: Alış 43.936,35 TL - Satış 44.765,58 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL - Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL - Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL - Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 4.377,02 dolar - Satış 4.380,24 dolar

ALTIN YENİ HAFTADA NE OLACAK? BU VERİLER İZLENECEK

Altın yatırımcısını 21-25 Eylül haftasında yoğun bir veri ve açıklama takvimi bekliyor. ABD'de hafta boyunca Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilirken, 24 Eylül Perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 25 Eylül Cuma ise dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güveninin nihai verisi açıklanacak.

Yurt içinde de pazartesi günü reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, salı tüketici güven endeksi, çarşamba TCMB sektörel enflasyon beklentileri, perşembe ise hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri takip edilecek.

Özellikle Fed yetkililerinden gelecek faiz mesajları dolar ve ABD tahvil faizlerinde hareket yaratabileceği için ons altın açısından önem taşıyor. Gram altında ise küresel altın fiyatının yanında dolar/TL'deki seyir de belirleyici olacak.