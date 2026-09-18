JPMorgan analistleri, Fed’in temmuz toplantısının ardından hem Bitcoin hem de altında kurumsal yatırımcı pozisyonlarının arttığına dikkat çekti.

Banka tarafından hazırlanan rapora göre, 2026 boyunca ETF’lerdeki net para akımları kurumsal talebin altın tarafında Bitcoin’in üzerinde olduğunu gösterdi.

Altın bazlı ETF’lere son dönemde gelen para girişleri, yılın önceki dönemlerinde yaşanan çıkışları tamamen telafi etti. Bitcoin ETF’lerinde ise aynı dönemdeki çıkışların yaklaşık yarısı geri kazanılabildi.

TÜREV PİYASALARDA BİTCOİN’DE SAVUNMACI POZİSYON

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan ekibi, ETF akımlarının aksine türev piyasalarında farklı bir tablo bulunduğunu belirtti.

Analistlere göre kripto yatırımcıları, opsiyon sözleşmeleri üzerinden aşağı yönlü risklere karşı yüksek seviyede korunma pozisyonu taşımayı sürdürüyor.

Raporda, BlackRock’ın IBIT fonundaki kısa pozisyonların Eylül 2026 itibarıyla yılın en yüksek seviyelerine yakın olduğu, SPDR Gold Shares (GLD) ETF’sindeki kısa pozisyonların ise tarihsel ortalamanın altında kaldığı ifade edildi.

JPMorgan, bu ayrışmanın kurumsal yatırımcıların Bitcoin’de altına kıyasla daha savunmacı bir duruş sergilediğine işaret ettiğini belirtti

KORUMA POZİSYONLARI ÇÖZÜLÜRSE BİTCOİN DESTEK BULABİLİR

JPMorgan’a göre Bitcoin ETF’lerindeki söz konusu koruma pozisyonlarının çözülmeye başlaması, kripto para üzerinde önemli bir destek oluşturabilir.

Banka, böyle bir gelişmenin önümüzdeki aylarda Bitcoin’in altına kıyasla daha güçlü performans göstermesine zemin hazırlayabileceğini değerlendirdi.,

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