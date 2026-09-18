ASELSAN tarafından 18 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, toplam yatırım tutarı 56 milyon dolar olan ve 17.865 metrekare kapalı alana sahip Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi faaliyete geçirildi.

Şirket, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiğini belirtti.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE HIZ ARTIRILACAK

Yeni yatırımla birlikte güdüm sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirildi.

Merkezin devreye alınmasıyla birlikte ASELSAN’ın güdüm sistemlerinde teslimat kapasitesi, üretim hızı ve kalite kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

ASELS hisseleri yazım sırasında yüzde 1,05'lik düşüş ile 375,75 TL'den işlem gördü.

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