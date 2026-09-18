Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Namık Kemal Gökalp hakkındaki adli sürecin yetkili makamlar nezdinde takip edildiği belirtilirken; Gökalp'in Holding ve tüm iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

İstifanın ardından yönetimde aksama yaşanmaması adına gerekli kararların alındığı ifade edilerek şu detaylara yer verildi:

• Yeni Yönetim Kurulu Başkanı: Hedef Holding ve iştiraklerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Mehmet Ziya Gökalp üstlenecek.

• Atama Süreçleri: İlgili iştiraklerdeki resmi atama süreçleri tamamlandıkça detaylar KAP üzerinden duyurulmaya devam edecek.

"OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Hedef Holding ve bağlı iştiraklerin kurumsal işleyişinde, yönetim organlarında ve operasyonel faaliyetlerinde herhangi bir aksama bulunmadığı vurgulandı.

Şirket, faaliyetlerin mevcut yetki düzeni çerçevesinde olağan seyrinde sürdüğünü altını çizerek yatırımcılara şu uyarıda bulundu:

"Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bu sürece ilişkin doğrulanmamış veya spekülatif paylaşımlara itibar etmeyerek, yalnızca yetkili makamlar ve Hedef Holding’in resmi iletişim kanalları üzerinden yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ederiz. Kamuya açıklanması gereken gelişmeler mevzuat çerçevesinde zamanında paylaşılacaktır."

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