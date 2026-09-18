Bulls Portföy Yönetimi, TEFAS’ta işlem gören fonlarının güncel portföy dağılımlarını açıkladı. Fonlarda Borsa İstanbul’da işlem gören şirket hisselerinin yanı sıra tahvil, bono, altın, repo, kira sertifikası, para piyasası fonları ve VİOP yatırımları da yer alıyor.

BIST 30 HİSSELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Bulls Portföy’ün fonlarında Akbank (AKBNK), Aselsan (ASELS), BİM (BIMAS), Garanti BBVA (GARAN), Koç Holding (KCHOL), Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) gibi Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinin hisseleri bulunuyor.

Fonların açıklanan portföy dağılımlarında öne çıkan hisseler ve yatırım araçları şöyle:

BHA

AKBNK, ALGYO, ASELS, ASTOR, BIMAS, EREGL, GARAN, KCHOL, KRDMD, MGROS, MPARK, TAVHL, TCELL, THYAO, TRALT, TRMET, TTKOM, TUPRS, YEOTK ve YKBNK hisselerinin yanı sıra Takasbank Para Piyasası yatırımı bulunuyor.

BMU

Portföyde AKBNK, AKSEN, ASELS, AYGAZ, CCOLA, EGEGY, ISFIN, KCHOL, SMRTG, SOKM, TUPRS ve TABGD hisseleri yer alırken, KRDMD VİOP pozisyonu da bulunuyor.

BOS

AKSEN, GUBRF, KCHOL, TRALT, TUPRS ve YKBNK hisselerinin yanı sıra Takasbank Para Piyasası, ENKAI VİOP ve KRDMD VİOP yatırımları bulunuyor.

IIE

IIE fonunda geniş bir hisse portföyü dikkat çekiyor. Portföyde AKBNK, AKSEN, ASELS, AYGAZ, BIMAS, DUNYH, EKGYO, ENKAI, EREGL, GARAN, HEKTS, ISCTR, ISFIN, KAREL, KCHOL, KORDS, MGROS, MPARK, SAHOL, SMRTG, SOKM, TABGD, TAVHL, THYAO, TRALT, TURSG, VAKBN ve YKBNK bulunuyor.

Ayrıca Devlet Tahvili, Takasbank Para Piyasası, ENKAI ve KRDMD VİOP ile IMR, ITH ve PRE fonları da portföyde yer alıyor.

BCO

BCO fonunun portföyünde ALBRK, ASELS, BIMAS, CANTE, CIMSA, EKGYO, ENJSA, EREGL, GLRMK, GURSL, GUBRF, KRDMD, LMKDC, LOGO, MAVI, MPARK, PETKM, SARKY, TUPRS ve YEOTK hisseleri bulunuyor.

Bunun yanında Hazine Bonosu, GDFR, GMSTR, ISGLK, Z30KE, ZGOLD, PPK ve ZPO fonları da portföyde yer alıyor.

DİĞER FONLARDA DA FARKLI YATIRIM ARAÇLARI BULUNUYOR

BPZ fonunda devlet tahvili ve çeşitli şirket bonoları ile repo ve kira sertifikası yatırımları bulunuyor.

BBS fonunda çeşitli şirket bonoları, Takasbank Para Piyasası ve Nurol Kira Sertifikası yer alıyor.

BAG fonunda ASELS, ASTOR, BIMAS, KAREL, TCELL, THYAO, TTKOM ve YEOTK hisseleri ile bono, ters repo, kira sertifikası ve VİOP yatırımları bulunuyor.

BLT fonunda YEOTK ve YKBNK hisselerinin yanı sıra VİOP ve altın yatırımı bulunuyor.

BFS fonunda ise farklı emtia ve değerli metal enstrümanları ile EUR ve USD nakit pozisyonları yer alıyor.

BUB fonunda Bulls Portföy'ün farklı fonlarına yatırım yapılırken, BUV fonunda AKBNK, ALTNY, BULGS ve CCOLA hisseleri ile KRDMD VİOP pozisyonu bulunuyor.

Açıklanan dağılımlarda BVK fonunun portföyünde ise BIMAS yer alıyor.

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