BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ), güne sert bir düşüşle başlayarak rekor seviyelerinden dik bir kırılma yaşadı.

Saat 11:00 itibarıyla endeks günlük yüzde 7,77 kayıpla 343.456,90 puan seviyesine gerilerken, günlük toplam işlem hacmi 2,72 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

HİSSELERDE TABAN SERİSİ: YÜZDE 10'LUK KAYIPLAR BAŞI ÇEKİYOR

Piyasadaki panik havası nedeniyle listedeki birçok hisse açılışla birlikte doğrudan taban fiyata kilitlendi veya taban seviyelerine yakın seyretti.

Taban Fiyata Kilitlenen Hisseler:



o BULGS (-Yüzde 10,00 | 21,06 TL)

o MCARD (-Yüzde 10,00 | 111,60 TL)

o SVGYO (-Yüzde 10,00 | 11,34 TL)

o KPEKS (-Yüzde 9,99 | 76,55 TL)

o DSTKF (-Yüzde 9,98 | 1.984,00 TL)

o BIGEN (-Yüzde 9,98 | 114,50 TL)

o OZATD (-Yüzde 9,98 | 3.632,50 TL)

o SARAE (-Yüzde 9,98 | 57,25 TL)

o EGEGY (-Yüzde 9,98 | 16,32 TL)

o ZGYO (-Yüzde 9,97 | 16,53 TL)

o ISVEA (-Yüzde 9,97 | 70,85 TL)

o KARCL (-Yüzde 9,96 | 170,00 TL)

o BINBN (-Yüzde 9,95 | 135,80 TL)

o GLRMK (-Yüzde 9,95 | 124,00 TL)

o CITAS (-Yüzde 9,94 | 116,00 TL)

o CEMZY (-Yüzde 9,93 | 11,52 TL)

o TKNKA (-Yüzde 9,93 | 114,30 TL)

o ATATR (-Yüzde 9,92 | 9,26 TL)

POZİTİF AYRIŞAN NADİR HİSSELER

Genel satıcılı seyre rağmen yalnızca 3 hisse yeşil bölgede kalmayı başardı:

o NETGL: Dün işleme başlayan hisseler yüzde 9,98 yükselişle 30,86 TL seviyesinden tavan yaptı.

o DOFRB: Yüzde 1,75 primle 90,15 TL seviyesine yükseldi.

o ARMGD: Yüzde 0,17 artışla 177,20 TL seviyesinde yatay-pozitif tutundu.

EN YÜKSEK HACME ULAŞAN HİSSELER

Satışların yoğunlaştığı tahtalarda işlem hacimleri de dikkat çekti:

o INTET: 169,45 milyon TL

o DSTKF: 142,89 milyon TL

o BETAE: 141,74 milyon TL

o PAHOL: 130,99 milyon TL (123,6 milyon lot ile en yüksek lot hacmi)

o NETCD: 122,38 milyon TL

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