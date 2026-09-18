Küresel finans piyasalarında Federal Rezerv’in (Fed) yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşma çabaları ve faiz kararları takip edilirken, uzmanlar ABD ekonomisinin derinleşen mali sorunlarına dikkat çekiyor.

“10 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ YETERSİZ, ALTIN BİR SİGORTA POLİÇESİDİR”

Fed’in politika faizini yüzde 3,75 - yüzde 4,00 aralığına yükselten son 25 baz puanlık artışını Kitco News’e değerlendiren Morton Wealth CEO’su Jeff Sarti, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin sunduğu yüzde 5 civarındaki getirinin enflasyonist ortamda koruma sağlamayacağını belirtti.

Yatırımcıların getiri sağlamayan altın ile gelir odaklı tahvilleri kıyaslayarak hata yaptığını vurgulayan Sarti, şu ifadeleri kullandı:

“Altın bir sigorta poliçesidir. 10 yıllık Hazine bonosu ise bir sigorta poliçesi değil, yalnızca getiri sağlayan bir araçtır. İşler kötüye gittiğinde size beklenenden yüksek koruma sağlayacak varlık altındır. 10 yıllık tahvil ile altın arasında bir seçim yapmam gerekseydi, her zaman altını seçerdim.”

“PAUL VOLCKER BİLE BUGÜN AYNI ADIMLARI ATAMAZDI”

Fed’in 25 baz puanlık küçük faiz hamlelerinin enflasyon görünümünü değiştirmede yetersiz kaldığını ifade eden Sarti, merkez bankasının hareket alanının geçmişe kıyasla çok daraldığına dikkat çekti.

ABD’nin Borç/GSYİH oranının tarihi seviyelere ulaştığını hatırlatan ünlü fon yöneticisi, 1980’li yıllarda enflasyonu bitirmek için agresif faiz artışları yapan eski Fed Başkanı Paul Volcker’ı örnek gösterdi:

“Bugünkü bir Fed başkanı Volcker’ın yaptıklarını yapamaz. Yüksek faiz oranları, devasa boyuttaki federal borcun yeniden finansman maliyetini artırarak mali görünümü daha da karmaşık hale getiriyor.”

TRUMP TEMETTÜSÜNÜ ALTINA DÖNÜŞTÜRÜN

Washington’daki harcama alışkanlıklarının değişmeyeceğini ve ABD’nin trilyon dolarlık bütçe açıklarıyla yaşamaya devam edeceğini belirten Jeff Sarti; para politikasının köşeye sıkıştığını, süreci nihayete erdirecek gücün ise tahvil piyasası olacağını vurguladı.

Altının kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde dolara ve devlet tahvillerine olan güveni yansıtan “gerçeği söyleyen” tek unsur haline geldiğini ifade eden Sarti, ABD’li seçmenlere de Trump’ın temettü vaadi için dikkat çeken bir çağrıda bulundu:

“Ara seçimlerin ardından hükümetten 5.000 dolarlık bir teşvik çeki (Trump temettüsü) alırsanız, hiç vakit kaybetmeden bunu hemen altına dönüştürün.”

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.