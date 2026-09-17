Altın fiyatları 17 Eylül’de yüzde 2’nin üzerinde yükselerek dikkat çekti. Ons altın TSİ 18.20 itibarıyla yüzde 2,29 artışla 4.361 dolara yükseldi.

Gram altın da aynı saatte yüzde 2,35 değer kazanarak 6.827 TL, çeyrek altın ise yüzde 2,34 yükselişle 11.161 TL seviyesinden işlem gördü.

Gümüşteki yükseliş ise daha güçlü oldu. Gram gümüş yüzde 4,55 artışla 103,04 TL’ye, ons gümüş ise yüzde 4,49 yükselişle 65,8 dolara çıktı.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Analistlere göre altın fiyatlarındaki yükselişte, petrol fiyatlarının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin yedi haftanın zirvesinden gevşemesi etkili oldu.

Enflasyonist baskılar nedeniyle altın ve enerji fiyatları arasında güçlü bir ters korelasyon bulunduğuna dikkat çeken analistler, enerji fiyatlarındaki gerilemenin altın üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtiyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan sert yükselişin ardından gelen düzeltme de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

Bununla birlikte analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının kısa vadede altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlayabileceğine dikkat çekiyor.

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