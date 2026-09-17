Altın piyasasında gözler Fed'in faiz kararının ardından fiyatlarda yaşanan harekete çevrildi. Fed'in faiz artışı ve önümüzdeki dönemde daha fazla sıkılaşmaya gidilebileceğine ilişkin mesajları sonrasında baskı altında kalan altın, perşembe günü kayıplarının bir bölümünü geri almaya çalışıyor.

Küresel piyasalarda ons altın yeniden yukarı yönlü hareket ederken petrol fiyatlarındaki zayıflama da değerli metallere destek sağladı. Piyasalarda Fed'in bundan sonraki adımlarına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

İç piyasada da altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 6.700 TL'nin üzerinde işlem görürken çeyrek altının satış fiyatı 11 bin TL sınırına yaklaştı.

17 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.719,32 TL - Satış 6.720,21 TL

Çeyrek altın: Alış 10.752,79 TL - Satış 10.989,15 TL

Yarım altın: Alış 21.439,59 TL - Satış 21.980,43 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL - Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.010,14 TL - Satış 43.822,39 TL

Ziynet altını: Alış 43.025,02 TL - Satış 43.837,25 TL

Ata altın: Alış 44.703,29 TL - Satış 45.829,51 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL - Satış 6.286,90 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL - Satış 4.861,15 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL - Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 4.294,49 dolar - Satış 4.295,18 dolar

ALTINDA YÖN ARAYIŞI

Fed'in faiz artırımının ardından yaklaşık altı haftanın en düşük seviyesini gören ons altında yeni günde tepki alımları öne çıktı. Fed'in daha fazla faiz artışına açık kapı bırakması altın üzerinde baskı oluştururken, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ise değerli metali destekleyen unsurlardan biri oldu.

Piyasalar bundan sonraki süreçte Fed'den gelecek mesajların yanı sıra ABD'deki enflasyon görünümünü ve küresel jeopolitik gelişmeleri takip edecek.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong ise, petrol fiyatlarının altın açısından izlenmesi gereken önemli faktörlerden biri olmaya devam ettiğini belirtti. Wong, petrolün gerilemeye devam etmesinin orta vadede altını destekleyebileceğini ifade ederken mevcut yükselişte teknik faktörlerin de etkili olduğuna dikkat çekti.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Toparlanma yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 1,4 yükselerek 63,83 dolara çıkarken platin yüzde 1,6 artışla 1.780,55 dolara ulaştı. Paladyum ise yüzde 2 değer kazanarak 1.295 dolara yükseldi.