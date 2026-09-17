Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/59 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültenin borçlanma araçlarına ilişkin bölümünde 7 şirketin tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurusunun onaylandığı açıklandı.

Kurul kararına göre ihraçlar nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış ile yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirilebilecek.

EN YÜKSEK TL CİNSİ İHRAÇ SHELL & TURCAS'IN

SPK'nın onay verdiği TL cinsi ihraçlar arasında en yüksek tutar 9 milyar TL ile Shell & Turcas Petrol A.Ş.'ye ait oldu.

Şirketi 6,5 milyar TL ile QNB Finansal Kiralama, 1 milyar 620 milyon TL ile Ulusal Faktoring ve 1 milyar 116 milyon TL ile Fiba Faktoring takip etti.

Fair Finansman'a 410 milyon TL, Trive Yatırım Menkul Değerler'e ise 330 milyon TL tutarında ihraç tavanı için onay verildi.

Böylece 6 şirket için onaylanan TL cinsi tahvil ve finansman bonosu ihraçlarının toplam tavanı 18 milyar 976 milyon TL oldu.

ALTERNATİFBANK'A 500 MİLYON DOLARLIK ONAY

Alternatifbank A.Ş.'nin ise yurt dışında gerçekleştirilmek üzere 500 milyon ABD doları tutarına kadar tahvil ve finansman bonosu ihracına SPK tarafından onay verildi.

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