BDDK, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. hakkında yeni bir karar aldı. Kurulun 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararına göre, bankanın toplam yüzde 99,98'lik hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında alınan karar; Emir Kaya'ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu'na ait yüzde 32 ve Recep Kaba'ya ait yüzde 14 oranındaki hisseleri kapsıyor.

HİSSELERİN MÜLKİYETİ TMSF'YE GEÇMEDİ

Karar, söz konusu hisselerin mülkiyetinin TMSF'ye devredildiği anlamına gelmiyor. BDDK'nın düzenlemesi, bu paylara bağlı temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını kapsıyor.

ABD YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 4 Eylül'de Golden Global Yatırım Bankası, Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama'yı İran bağlantılı yaptırımlar kapsamında SDN listesine almıştı.

SDN listesine alınan kişi ve kuruluşların ABD'deki mal varlıkları ve mal varlığı üzerindeki çıkarları bloke ediliyor.