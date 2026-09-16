BİM’in daha önce yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11 Haziran 2026 tarihli kararıyla 10 milyar TL kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verildiği belirtilmişti.

BİM YÜZDE 99,99996 PAYA SAHİP

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre BİM, kuruluşta 9 milyar 999 milyon 996 bin TL nominal tutarında pay edindi. Bu payların toplam değeri de 9 milyar 999 milyon 996 bin TL olarak açıklandı.

Böylece BİM’in Dost Katılım Bankası sermayesindeki doğrudan payı yüzde 99,99996 oldu. Bankadaki oy hakkı oranı da aynı seviyede bulunuyor.

SERMAYENİN DÖRTTE BİRİ ÖDENDİ

Açıklamaya göre 10 milyar TL'lik sermaye taahhüdünün dörtte biri kuruluşun tescili sırasında ödendi. Kalan tutarın ise Dost Katılım Bankası’nın faaliyet izni başvurusuna kadar ödenmesi planlanıyor.

FAALİYET İZNİ İÇİN BDDK’YA BAŞVURULACAK

Dost Katılım Bankası’nın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde BDDK’ya faaliyet izni başvurusunda bulunulacak. BİM, süreçteki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

KAP bildiriminde ayrıca Dost Katılım Bankası’nın BİM’in son finansal tablolarındaki aktif toplamına oranının yüzde 2,3, işlem bedelinin son yıllık finansal tablolardaki hasılata oranının ise yüzde 1,2 olduğu belirtildi. Şirket, işlemin faaliyetlerine olumlu etki etmesinin beklendiğini açıkladı.