CVK Maden’in KAP’a yaptığı bildirime göre şirketin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Çevik, 16 Eylül 2026 tarihinde 13,32-13,59 TL fiyat aralığından toplam 1 milyon TL nominal tutarlı CVKMD payı satın aldı.

PAY ORANI YÜZDE 70’E YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen alımın ardından Hüseyin Çevik’in CVK Maden sermayesindeki payı yüzde 70 seviyesine, oy haklarındaki oranı ise yüzde 88,75’e yükseldi. Gün sonunda sahip olduğu nominal pay miktarı 2 milyar 647 milyon 44 bin 998 TL olarak açıklandı.

KAP bildirimindeki tabloya göre işlem 1 milyon TL net alım olarak gerçekleşti ve satış işlemi yapılmadı.

Kaynak: KAP

CVKMD HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

CVKMD hisseleri ise işlem gününde satış baskısıyla karşılaştı. TSİ 14.38 itibarıyla yüzde 5,77 düşüşle 13,38 TL’den işlem görürken, hissenin haftalık kaybı yüzde 12,64, aylık kaybı ise yüzde 20,25 seviyesinde bulunuyor.

Böylece CVKMD’de hissedeki düşüş sürerken, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerçekleştirilen 1 milyon TL nominal tutarlı alım dikkat çekti.

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