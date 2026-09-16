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Takasbank, TEFAS üzerinden verilen fon alım-satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve yatırımcılar arasında endişeye yol açan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Takasbank tarafından yapılan açıklamada, platformun işleyişine dair sosyal mecralarda yer alan spekülatif paylaşımlar doğrudan hedef alındı.

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Süreçte herhangi bir aksama yaşanmadığını vurgulayan kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı herhangi bir talimat iptali söz konusu değildir."

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Takasbank tan fon satış talimatları için iptal açıklaması geldi, Görsel 1

YATIRIMCILARA UYARI: RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN

Piyasa uzmanları ve yetkililer, fon alım-satım süreçlerinde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız haberler yerine Takasbank, KAP ve yetkili portföy yönetim şirketlerinin resmi duyurularının dikkate alınması gerektiğini hatırlatıyor.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) platformunda işlemlerin kesintisiz ve standart prosedürler çerçevesinde devam ettiği belirtildi.

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