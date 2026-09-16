Yüksek faiz ortamında borçlanma maliyetlerinin artması ve finansman giderlerinin kârlılık üzerindeki baskısı, yatırımcıların dikkatini şirketlerin borç kaynak oranlarına çevirdi.

BIST tüm endeksinde borç kaynak oranı ortalaması yüzde 42,14 seviyesindeyken, BIST sınai endeksinde bu oran yüzde 42,53 olarak hesaplandı.

Ancak medyan değerlere bakıldığında, piyasa genelindeki yüzde 40,39'luk seviyeye kıyasla BIST sınainin yüzde 42,05 ile daha yüksek bir borçluluk ortancasına sahip olduğu görüldü.

VARLIKLARINI EN AZ BORÇLA FİNANSE EDEN 10 HİSSE

Sektörde toplam kaynakları içerisinde borcun payı en düşük olan, öz kaynak ağırlıklı finansman yapısıyla öne çıkan sanayi şirketleri şu şekilde sıralandı:

• MARMR: Borç Kaynak Oranı %0,46

• GUNDG: Borç Kaynak Oranı %6,09

• SEGMN: Borç Kaynak Oranı %8,34

• ATAKP: Borç Kaynak Oranı %8,56

• RTALB: Borç Kaynak Oranı %11,00

• SEYKM: Borç Kaynak Oranı %11,13

• BNTAS: Borç Kaynak Oranı %11,20

• VSNMD: Borç Kaynak Oranı %11,53

• BLCYT: Borç Kaynak Oranı %12,55

• NIBAS: Borç Kaynak Oranı %12,83

VARLIKLARINI EN YÜKSEK BORÇLA FİNANSE EDEN 10 HİSSE

Yüksek borç kaynak oranıyla faaliyet gösteren ve finansman yükü en yüksek seviyelerde bulunan 10 sanayi şirketi ise şunlar oldu:

• VKING: Borç Kaynak Oranı %103,20

• OTKAR: Borç Kaynak Oranı %92,78

• PRKAB: Borç Kaynak Oranı %92,45

• CMBTN: Borç Kaynak Oranı %92,25

• GOODY: Borç Kaynak Oranı %91,07

• CUSAN: Borç Kaynak Oranı %89,96

• DGNMO: Borç Kaynak Oranı %88,38

• ULUSE: Borç Kaynak Oranı %87,80

• ARCLK: Borç Kaynak Oranı %86,30

• VESTL: Borç Kaynak Oranı %84,65

UZMAN UYARISI: BORÇ ORANI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Finansal analizlerde borç kaynak oranının tek başına yeterli bir gösterge olmadığına dikkat çekiliyor.

Şirket değerlendirmelerinde borçların vadesi, faiz maliyetleri, şirketin net borç durumu, nakit yaratma kapasitesi ve esas faaliyet kârlılığının da bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.



Kaynak: Stockeys

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