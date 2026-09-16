NET Global Endüstriyel Yatırım payları, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirket payları işlem görmeye başlamasıyla birlikte 8 BIST endeksinin kapsamına dahil edilecek.

Borsa İstanbul, NET Global Endüstriyel Yatırım paylarına ilişkin endeks değişikliklerini açıkladı.

Buna göre şirket payları 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

NET GLOBAL 8 ENDEKSE DAHİL EDİLECEK

NET Global Endüstriyel Yatırım, işlem görmeye başladığı tarihten itibaren şu endekslerin kapsamına alınacak:

BIST Tüm

BIST Tüm-100

BIST Yıldız

BIST Halka Arz

BIST Katılım Tüm

BIST Sınai

BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı

BIST Kimya Petrol Plastik

Endekslerin hesaplanmasında şirketin pay sayısı 312 milyon 500 bin, fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 28 olarak dikkate alınacak.

NET GLOBAL NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

NET Global Endüstriyel Yatırım payları, 17 Eylül Perşembe günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Aynı tarihten itibaren şirketin payları belirlenen 8 endeksin hesaplamasına dahil edilecek.