Satışa çıkarılacak arsaların toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekare olacak. Taşınmazlar Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ, Bolu ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 47 ilde yer alıyor.

Açık artırma 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de teklif verebilecek.

KONUTTAN SANAYİYE FARKLI KULLANIM ALANLARI

Satışa sunulan taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım ve sanayi alanlarının yanı sıra spor, rekreasyon, depolama, lojistik tesis ve akaryakıt istasyonu gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar da bulunuyor.

Öne çıkan taşınmazlar arasında Ankara Çankaya'daki Alacaatlı ve Dodurga mahallelerindeki konut alanları, İstanbul'un Avcılar, Başakşehir ve Silivri ilçelerindeki arsalar ile İzmir'in Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerindeki konut alanları yer alıyor.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Alıcılar, satışa sunulan arsaların önemli bölümünde yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanından yararlanabilecek.

Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere TOKİ ve Emlak Müzayede internet sitelerinden ulaşılabilecek. Katılımcılar ayrıca (0212) 608 15 00 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Kaynak: AA