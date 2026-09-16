Toplam 1 milyon 150 bin 191 firmanın kapsandığı araştırmaya göre Türkiye ekonomisinin 2025 yılındaki toplam net satışı 107 trilyon 724 milyar TL, tüm sektörlerin toplam dönem net kârı ise 2 trilyon 237 milyar TL olarak gerçekleşti.

İmalat sektörü; aktif büyüklüğü, öz kaynak toplamı ve net kâr kalemi olmak üzere tüm ana finansal göstergelerde Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam etti.

• Firma Sayısında Liderlik: 356 bin 973 firma ile toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla işletmenin yer aldığı alan oldu. İmalat sektörü ise 185 bin 933 firma ile ikinci sırada geldi.

• Aktif Büyüklük: Türkiye genelindeki toplam 123,9 trilyon TL'lik aktif büyüklüğün 33 trilyon 54 milyar TL’lik kısmı tek başına imalat sektöründe oluştu. İkinci sırada 25 trilyon 89 milyar TL ile toptan ve perakende ticaret yer aldı.

• Öz Kaynaklar: Tüm sektörlerin toplam 56,7 trilyon TL'lik öz kaynak parkurunda imalat sektörü 15,4 trilyon TL ile zirvedeki yerini korudu.

KÂR VE ZARAR TABLOSU: KİM NE KADAR KAZANDI?

2025 yılında sektörlerin toplulaştırılmış net kâr ve zarar performansları belirgin bir ayrışmaya işaret etti:

Sektör Net Kâr / Zarar Durumu Öne Çıkan Değerlendirme İmalat +873 Milyar 989 Milyon TL En yüksek net kâr elde eden lider sektör. Toptan ve Perakende Ticaret +676 Milyar 724 Milyon TL Güçlü iç talep etkisiyle ikinci en kârlı sektör. İnşaat +229 Milyar 69 Milyon TL Dönemi kârla kapatan ana sektörlerden biri. Gayrimenkul Faaliyetleri -43 Milyar 693 Milyon TL Dönemi net zarar ile tamamladı. Ulaştırma ve Depolama -107 Milyar 223 Milyon TL Yılın en yüksek net zarar açıklayan sektörü.

GENEL FİNANSAL YAPI GÖSTERGELERİ

TÜİK verileri doğrultusunda Türkiye'deki Kurumlar Vergisi mükellefi firmaların 2025 yılı konsolide bilanço dengeleri şu şekilde oluştu:

• Toplam Net Satışlar: 107 Trilyon 724 Milyar TL

• Toplam Faaliyet Kârı: 5 Trilyon 571 Milyar TL

• Toplam Aktif Büyüklük: 123 Trilyon 970 Milyar TL

• Toplam Yabancı Kaynaklar (Kısa + Uzun Vadeli Borçlar): 67 Trilyon 229 Milyar TL

• Toplam Öz Kaynaklar: 56 Trilyon 741 Milyar TL