Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesi üzerinden alınacak ek ücret binde beş (yüzde 0,5) olarak uygulayacak.

1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, kurumlar arası bir mali süreç olup doğrudan son tüketiciye yansıtılmayacak.

UYGULAMA ESASLARI VE ÖDEME TAKVİMİ

EPDK'nın yayımladığı kararın detayları ve operasyonel takvimi şu şekilde belirlendi:

• Uygulama Başlangıcı: Yeni oran 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

• Hesaplama ve Tahsilat: İletim ek ücretleri TEİAŞ tarafından aylık periyotlar halinde hesaplanacak.

• Ödeme Vadeleri: Tahakkuk eden tutarlar, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK'nın ilgili hesaplarına aktarılacak.

ELEKTRİK FATURALARINA ETKİSİ

Vatandaşların en çok merak ettiği fatura yansıması konusuna da açıklık getirildi. EPDK, söz konusu iletim ek ücretinin TEİAŞ ile Kurum arasındaki iç mali mekanizmaya ilişkin bir düzenleme olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda belirlenen binde beşlik iletim ek ücreti, konut, ticarethane veya sanayi abonelerinin elektrik faturalarına hiçbir şekilde yansıtılmayacak.