BIST100 endeksi dün seansın son bölümünde artan satış baskısıyla günü yüzde 2,41 değer kaybıyla 13.892 seviyesinden tamamladı.

Gün içinde 14.252 seviyesini test eden endeks, seansın en düşük noktasından kapanış gerçekleştirdi.

İç piyasada dün açıklanan merkezi yönetim bütçe verilerine göre ağustos ayında bütçe 12,9 milyar TL fazla verdi (geçen yılın aynı döneminde 96,7 milyar TL fazla kaydedilmişti).

Bütçe giderlerinin (yüzde 37,8) gelirlerden (yüzde 28,5) daha hızlı artması, Hazine'nin ilerleyen dönemdeki finansman ihtiyacı açısından yakından takip ediliyor. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi izlenecek.

KÜRESEL PİYASALARIN KİLİTLENDİĞİ AN: FED KARARI

Günün ve haftanın en kritik gelişmesi TSİ 21.00’de açıklanacak Fed faiz kararı ve TSİ 21.30’da gerçekleşecek Fed Başkanı Warsh’ın basın toplantısı olacak.

• Faiz Beklentisi: Piyasa, Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini yüzde 93 olasılıkla fiyatlıyor.

• Tahvil Faizleri 2007'den Bu Yana En Yüksekte: ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 5,0 seviyesine, 30 yıllık faiz ise yüzde 5,4 seviyesine yükselerek son 19 yılın zirvesini test etti.

• Gözler Projeksiyonlarda: Piyasalar faiz kararından ziyade yılın geri kalanına ilişkin sözel yönlendirmelere ve güncellenen ekonomik projeksiyonlara odaklanmış durumda.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AHSGY & KZGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Ekim’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• AHGAZ – Pay geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

• AKBNK – AK DPR Finance Company Limited unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

• ATATR – Freya Russo Deri Turizm’in 808,7 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

• ALCAR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10,8 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• BULGS – White Burger Gıda ile Bulls Gıda Ticaret unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• BEYAZ – FLAP tarafından 2.990.325 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• BRMEN – Şirket ve Orva Mağazacılık arasında Soley markasının kullanım hakkının münhasır şekilde Lisans Alan tarafından kullanılması için sözleşme imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

• CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete 350 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• CMENT – Rekabet Kurulu tarafından şirkete verilen 37,4 milyon TL cezaya itiraz edildiği açıklandı.

• ENERY – Pay geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

• EUHOL – Ege Sigorta tarafından açılan 2024 yılı Genel Kurulu kararındaki dört maddenin iptali davasının bir sonraki duruşma tarihinin 19 Kasım olduğu açıklandı.

• ESCAR – Şirketin, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Bulls Yatırım Holding’e devredilmesi suretiyle iki şirketin birleşme işleminden vazgeçilmesine karar verildiği açıklandı.

• FORTE – Şirketin bağlı ortaklığı Milsoft’un 745.000 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• GRTHO – Şirket bağlı ortaklığı Özova Tarım’ın Pastanza Gıda payının yüzde 45’ten yüzde 95’e yükseleceği, toplam alım bedelinin 29,3 milyon TL olacağı açıklandı.

• GEDIK – Balıkesir şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

• ISCTR – Bankanın takipteki krediler portföyünün 3,8 milyar TL’lik kısmının VYŞ’lere 627,9 milyon TL’ye devredildiği açıklandı.

• INVEO – Şirket bağlı ortaklığı Kandilli Gayrimenkul’ün sermayesinin 100 milyon TL’den 2,1 milyar TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

• MARBL – Şirketin, 2025 Yılı VI. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Ödül Töreni ve Doğal Taş Gala Gecesi'nde ödül aldığı açıklandı.

• ORZAX – Şirketin, Lilyum İlaç Sanayi'nin yüzde 51 oranında payını devralınması amacıyla görüşmelere başlandığı, devir sürecinin Ocak 2027’de tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

• KTLEV –Pusula Finans Holding ve şirketlerinin Tera grubu şirketlerinde devrinin hukuken tamamlanmadığı açıklandı.

• LYDHO – Pastanza Gıda’nın yüzde 45’inin 26,4 milyon TL’ye satılmasına karar verdiği, pay devir sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• NETCD – Ar – Ge birimi tarafından TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar – Ge Destek Programı kapsamında sunulan LLM Driven Netigma for Deployment and Operation projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığı açıklandı.

• NETGL – Şirket payları 17 Eylül'de işlem görmeye başlayacak.

• OYYAT – 69 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• ONCSM – Erol Çelik tarafından 715.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ORGE – İzmir Amarikan Hastanesi projesi kapsamında işverenden 29.334 euro ve 5,5 milyon TL tutarında ilave sipariş alındığı açıklandı.

• PEKGY – Zorunlu pay alımın bugün başlayacağı ve 29 Eylül’de sona ereceği açıklandı.

• PENTA – Şirketin, Constructor Tech ile distribütörlük anlaşması imzaladığı açıklandı.

• RUBNS – Şirketin, 270 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• SDTTR – Şirketin, 14,6 milyon dolara iş aldığı açıklandı.

• SEGMN – Şirketin sermayesinin yüzde 74,85'ini temsil eden payların devrine ilişkin sözleşme kapsamında tadil protokolü imzalandığı açıklandı.

• SMRVA – T.O.M Katılım Bankası tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak satışı ihalesinin banka yönetimi tarafından iptal edildiği açıklandı.

• TRALT – Çanakkale’de planlanan Altın – Gümüş Madeni Projesi’ne ilişkin ÇED olumlu kararının iptali için açılan iki davanın reddedildiği, davacıların temyiz başvuruları da Danıştay tarafından kesin olarak reddedilerek şirket lehine davanın sonuçlandığı açıklandı.

PAY ALIM/SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 382.576 adet pay 40,60 – 41,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.300.000 adet pay 3,87 – 4,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AYCES – Yaşar Holding tarafından 440 TL fiyattan 461.494 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 60,01’e geriledi.

• AYCES – Çamlı Yem tarafından 440 TL fiyattan 150.294 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,60’a yükseldi.

• AYCES – Yaşar Birleşik tarafından 440 TL fiyattan 87.277 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,40’a yükseldi.

• AVHOL – Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli tarafından 33,96 – 34,54 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,74’e yükseldi.

• BIGCH – Bank of America Corporation tarafından 5,45 – 5,51 TL fiyat aralığından 1.617.975 adet alış ve 732.242 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,03’e yükseldi.

• BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000 adet pay 68,00 – 69,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• CONSE – Bank of America Corporation tarafından 2,27 – 2,28 TL fiyat aralığından 5.565.613 adet alış ve 6.734.060 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,03’e geriledi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 233.211 adet pay 8,72 TL fiyattan geri alındı.

• DMRGD – Bank of America Corporation tarafından 10,58 – 10,66 TL fiyat aralığından 3.941.750 adet alış ve 3.476.620 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,82’ye yükseldi.

• DAGI & IZENR – IZENR tarafından 8,72 – 8,81 TL fiyat aralığından 750.000 adet DAGI payı alınırken, IZENR’nin DAGI’deki payı yüzde 0,56’ya yükseldi.

• EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 22,44 TL fiyattan geri alındı.

• EFOR – Tera Portföy tarafından 13.477.304 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,39’a yükseldi.

• GENTS – Bank of America Corporation tarafından 5,14 – 5,15 TL fiyat aralığından 970.494 adet alış ve 699.824 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,23’e yükseldi.

• GOLDA – Bank of America Corporation tarafından 12,29 – 12,37 TL fiyat aralığından 4.686.694 adet alış ve 5.908.799 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,51’e geriledi.

• GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 16,46 TL fiyattan 186.753 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,35’e yükseldi.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 16,25 TL fiyattan geri alındı.

• GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.908 adet pay 293,75 – 295,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• HUNER – Bank of America Corporation tarafından 3,99 – 4,04 TL fiyat aralığından 14.995.782 adet alış ve 13.475.090 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,60’a yükseldi.

• HRKET – Geri alınan 1.675.000 adet pay 80,00 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 19,8 milyon TL kazanç elde edildi.

• IEYHO – Bank of America Corporation tarafından 225,99 – 229,60 TL fiyat aralığından 770.993 adet alış ve 610.745 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,36’ya yükseldi.

• KRDMD – Bank of America Corporation tarafından 45,38 – 99,83 TL fiyat aralığından 11.814.403 adet alış ve 11.644.396 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,18’e yükseldi.

• KATMR – Bank of America Corporation tarafından 1,86 – 1,87 TL fiyat aralığından 21.402.426 adet alış ve 14.822.518 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,93’e yükseldi.

• KLSYN – Bank of America Corporation tarafından 16,21 – 16,63 TL fiyat aralığından 561.842 adet alış ve 924.643 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,23’e geriledi.

• KRGYO – Bank of America Corporation tarafından 3,65 – 3,66 TL fiyat aralığından 10.063.766 adet alış ve 16.187.220 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,99’a geriledi.

• LKMNH – Bank of America Corporation tarafından 12,74 – 13,38 TL fiyat aralığından 4.093.396 adet alış ve 1.602.058 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,04’e yükseldi.

• MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 34,70 – 35,80 TL fiyat aralığından 12.716.037 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,93’e yükseldi.

• MIATK – A1 Portföy tarafından 5.700.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,81’e geriledi.

• MANAS – Tera Portföy tarafından 10.150.110 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 17,92’ye yükseldi.

• MRGYO – Bank of America Corporation tarafından 2,02 – 2,11 TL fiyat aralığından 98.061.950 adet alış ve 35.553.768 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,68’e yükseldi.

• MERKO – AG Girişim Holding tarafından 1,15 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 17,41’e yükseldi.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 39,56 – 40,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OZSUB – Bank of America Corporation tarafından 41,04 – 41,42 TL fiyat aralığından 231.614 adet alış ve 313.818 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,50’ye geriledi.

• ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 540.000 adet pay 22,06 – 22,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 30,14 TL fiyattan geri alındı.

• RUZYE – Tera Portföy tarafından 1.046.193 adet alış ve 246.068 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,00’e yükseldi.

• SANFM – Bank of America Corporation tarafından 9,21 – 9,25 TL fiyat aralığından 1.579.749 adet alış ve 937.090 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,67’ye yükseldi.

• SMRTG – Smart Holding tarafından 7,80 – 8,25 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 63,51’e yükseldi.

• TGSAS – Serkan Leke tarafından 247 TL fiyattan 57.612 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,83’e yükseldi.

• TGSAS – Re – Pie Portföy tarafından 247 TL fiyattan 57.612 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,38’e yükseldi.

• TKNKA – Tera Portföy tarafından 418.408 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,15’e yükseldi.

• TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 214,90 – 216,50 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 37,05’e yükseldi.

• TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.440 adet pay 8,61 TL fiyattan geri alındı.

• TRMET – Bank of America Corporation tarafından 139,73 – 140,04 TL fiyat aralığından 1.226.409 adet alış ve 1.289.284 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,11’e geriledi.

• YKSLN – Bank of America Corporation tarafından 4,20 TL fiyattan 1.166.314 adet alış ve 616.431 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,24’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• HRKET – Şirket sermayesi 21 Eylül’de 115,2 milyon TL’den yüzde 1.300 bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek.

• MEGMT – Şirket sermayesi 21 Eylül’de 265 milyon TL’den yüzde 860 bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilecek.

Kaynak: İnfo Yatırım