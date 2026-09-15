Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL) paylarının borsada işlem görmeye başlayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin sermayesini temsil eden 312 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi kapsamında kota alındı.

17 EYLÜL’DE İŞLEM BAŞLIYOR

Halka arz edilen 87 milyon 500 bin TL nominal değerli şirket payları, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Paylar, 25,52 TL/pay baz fiyat üzerinden “NETGL.E” işlem koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek.

İlgili işlem sırasında maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi.

Böylece Net Global Endüstriyel Yatırımlar, 17 Eylül itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayarak halka arz sürecini tamamlamış olacak.

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