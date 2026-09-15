Bank of America Corporation, 15 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde iki farklı hisse senedindeki işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

BÜYÜK ŞEFLER’DE NET ALIM

Merrill Lynch International tarafından 14 Eylül 2026 tarihinde Büyük Şefler Gıda (BIGCH) paylarında 5,45-5,51 TL fiyat aralığından toplam 1 milyon 617 bin 975 lot alış ve 732 bin 242 lot satış gerçekleştirildi.

İşlemler sonucunda 885 bin 733 lot net alım yapılırken, Bank of America'nın Merrill Lynch International aracılığıyla şirkette dolaylı sahip olduğu payların oranı yüzde 3,028'e yükseldi.

ANADOLU METAL’DE NET SATIŞ

Bank of America'nın diğer işleminde ise Merrill Lynch International ve Bank of America, National Association tarafından TR Anadolu Metal Madencilik (ANSGR) paylarında işlem gerçekleştirildi.

11 Eylül 2026 tarihinde 139,73-140,04 TL fiyat aralığından 1 milyon 226 bin 409 lot alış ve 1 milyon 289 bin 284 lot satış yapıldı.

Böylece söz konusu işlemler sonucunda 62 bin 875 lot net satış gerçekleşti. Bank of America'nın ilgili iştirakleri aracılığıyla şirkette dolaylı sahip olduğu payların oranı ise yüzde 3,110 seviyesine ulaştı.

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