Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimlere göre 11 Eylül 2026 tarihinde 16 farklı hisse senedinde gerçekleştirilen yoğun alım-satım işlemleri sonucunda söz konusu şirketlerdeki dolaylı pay ve oy hakkı oranları yüzde 3 kritik eşiğinin üzerine çıktı.

Merrill Lynch International vasıtasıyla yürütülen işlemlerde dev kurum, bazı hisselerde net alım gerçekleştirerek payını artırırken, bazı şirketlerde ise net satış yapmasına rağmen toplam ortaklık payını yüzde 3’ün üzerinde tescilledi.

DEV PAY ALIMLARINDA KATMERCİLER VE MARTI GYO ÖNE ÇIKTI

Bank of America’nın gün içinde en dikkat çekici net alımları Katmerciler Araç Üstü Ekipman ve Martı GYO paylarında yaşandı. Katmerciler’de gerçekleştirilen net 6,5 milyon adedi aşkın alım sonrası kurumun ortaklık oranı yüzde 4,925 ile yüzde 5 sınırına dayandı.

Martı GYO’da ise net 62,5 milyon adetlik dev alımla ortaklık payı yüzde 3,682’ye ulaştı.

16 ŞİRKETTEKİ İŞLEM DETAYLARI VE SON PAY ORANLARI

Yapılan KAP açıklamasına göre Merrill Lynch International’ın 11 Eylül 2026 tarihli işlemleri ve ulaşılan son ortaklık oranları şu şekilde sıralandı:

Şirket Adı İşlem Fiyat Aralığı (TL) Net İşlem Miktarı (Adet) İşlem Yönü Ulaşılan Dolaylı Pay Oranı (yüzde ) DMR Unlu Mamuller 10,58 – 10,66 465.130 Net Alış %3,816 Consus Enerji 2,27 – 2,28 798.310 Net Satış %3,033 Gentaş Dekoratif Yüzeyler 5,14 – 5,15 270.670 Net Alış %3,231 Golda Gıda 12,29 – 12,37 702.501 Net Alış %3,283 Hun Yenilenebilir Enerji 3,99 – 4,04 1.520.692 Net Alış %3,603 Işıklar Enerji ve Yapı Holding 225,99 – 229,60 160.248 Net Alış %3,359 Kardemir Karabük Demir Çelik 45,38 – 99,83 170.007 Net Alış %4,178 Katmerciler Araç Üstü Ekipman 1,86 – 1,87 6.579.908 Net Alış %4,925 Koleksiyon Mobilya 16,21 – 16,63 362.701 Net Satış %3,229 Körfez GYO 3,65 – 3,66 3.246.824 Net Satış %3,294 Kristal Kola 8,79 – 8,81 28.932 Net Alış %3,328 Lokman Hekim Engürüsağ 12,74 – 13,38 2.491.338 Net Alış %3,037 Özsu Balık 41,04 – 41,42 82.204 Net Satış %3,501 Sanifoam Endüstri 9,21 – 9,25 642.659 Net Alış %4,672 Yükselen Çelik 4,20 549.883 Net Alış %3,242 Martı GYO 2,02 – 2,11 62.508.182 Net Alış %3,682

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