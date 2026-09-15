ABD merkezli yatırım bankacılığı devi Bank of America Corporation (BofA), iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla Borsa İstanbul’da 16 farklı hisse senedinde işlemleri artırdı.
Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimlere göre 11 Eylül 2026 tarihinde 16 farklı hisse senedinde gerçekleştirilen yoğun alım-satım işlemleri sonucunda söz konusu şirketlerdeki dolaylı pay ve oy hakkı oranları yüzde 3 kritik eşiğinin üzerine çıktı.
Merrill Lynch International vasıtasıyla yürütülen işlemlerde dev kurum, bazı hisselerde net alım gerçekleştirerek payını artırırken, bazı şirketlerde ise net satış yapmasına rağmen toplam ortaklık payını yüzde 3’ün üzerinde tescilledi.
DEV PAY ALIMLARINDA KATMERCİLER VE MARTI GYO ÖNE ÇIKTI
Bank of America’nın gün içinde en dikkat çekici net alımları Katmerciler Araç Üstü Ekipman ve Martı GYO paylarında yaşandı. Katmerciler’de gerçekleştirilen net 6,5 milyon adedi aşkın alım sonrası kurumun ortaklık oranı yüzde 4,925 ile yüzde 5 sınırına dayandı.
Martı GYO’da ise net 62,5 milyon adetlik dev alımla ortaklık payı yüzde 3,682’ye ulaştı.
16 ŞİRKETTEKİ İŞLEM DETAYLARI VE SON PAY ORANLARI
Yapılan KAP açıklamasına göre Merrill Lynch International’ın 11 Eylül 2026 tarihli işlemleri ve ulaşılan son ortaklık oranları şu şekilde sıralandı:
|Şirket Adı
|İşlem Fiyat Aralığı (TL)
|Net İşlem Miktarı (Adet)
|İşlem Yönü
|Ulaşılan Dolaylı Pay Oranı (yüzde )
|DMR Unlu Mamuller
|10,58 – 10,66
|465.130
|Net Alış
|%3,816
|Consus Enerji
|2,27 – 2,28
|798.310
|Net Satış
|%3,033
|Gentaş Dekoratif Yüzeyler
|5,14 – 5,15
|270.670
|Net Alış
|%3,231
|Golda Gıda
|12,29 – 12,37
|702.501
|Net Alış
|%3,283
|Hun Yenilenebilir Enerji
|3,99 – 4,04
|1.520.692
|Net Alış
|%3,603
|Işıklar Enerji ve Yapı Holding
|225,99 – 229,60
|160.248
|Net Alış
|%3,359
|Kardemir Karabük Demir Çelik
|45,38 – 99,83
|170.007
|Net Alış
|%4,178
|Katmerciler Araç Üstü Ekipman
|1,86 – 1,87
|6.579.908
|Net Alış
|%4,925
|Koleksiyon Mobilya
|16,21 – 16,63
|362.701
|Net Satış
|%3,229
|Körfez GYO
|3,65 – 3,66
|3.246.824
|Net Satış
|%3,294
|Kristal Kola
|8,79 – 8,81
|28.932
|Net Alış
|%3,328
|Lokman Hekim Engürüsağ
|12,74 – 13,38
|2.491.338
|Net Alış
|%3,037
|Özsu Balık
|41,04 – 41,42
|82.204
|Net Satış
|%3,501
|Sanifoam Endüstri
|9,21 – 9,25
|642.659
|Net Alış
|%4,672
|Yükselen Çelik
|4,20
|549.883
|Net Alış
|%3,242
|Martı GYO
|2,02 – 2,11
|62.508.182
|Net Alış
|%3,682
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