Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ait inşaat üretim endeksi verilerini duyurdu.

İnşaat üretimi, Temmuz 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı. Buna karşın endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artış göstererek kısa vadede pozitif bir ivme yakaladı.

ALTYAPI PROJELERİ BÜYÜDÜ, BİNA İNŞAATLARI GERİLEDİ

Sektörün alt bileşenleri yıllık bazda incelendiğinde, bina inşaatlarındaki daralma dikkat çekerken altyapı projelerini kapsayan bina dışı yapılardaki güçlü büyüme öne çıktı:

• Bina İnşaatı Sektörü: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 azaldı.

• Bina Dışı Yapıların İnşaatı (Altyapı/Köprü/Yol vb.): Yıllık bazda yüzde 14,0 arttı.

• Özel İnşaat Faaliyetleri: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 geriledi.

AYLIK PERFORMANS: TÜM ALT SEKTÖRLERDE ARTIŞ

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise tüm alt sektörlerin üretime olumlu katkı sağladığı görüldü:

• Bina İnşaatı Sektörü: Bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

• Bina Dışı Yapıların İnşaatı: Aylık bazda yüzde 2,0 artış kaydetti.

• Özel İnşaat Faaliyetleri: Bir önceki aya kıyasla yüzde 1,0 yükseldi.