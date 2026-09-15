Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Tarım-ÜFE, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,93 azalış gösterdi.

Buna karşın endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,20, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,47 oranında artış kaydetti.

SEKTÖRLER VE ANA GRUPLARDA AYLIK DEĞİŞİMLER

Ağustos ayında tüm alt sektörlerde aylık bazda geri çekilme yaşandı. Sektörel bazda bir önceki aya göre değişimler şu şekilde gerçekleşti:

• Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetler: Yüzde 0,86 azalış

• Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetler: Yüzde 1,74 azalış

• Balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri: Yüzde 1,77 azalış

Ana gruplar incelendiğinde ise bitkisel ürünler ve hayvancılık tarafında farklı yönlü hareketler dikkat çekti:

• Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler: Yüzde 6,23 azalış

• Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler: Yüzde 3,22 artış

• Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler: Yüzde 2,00 artış

YILLIK VE AYLIK ŞAMPİYONLAR

Ağustos ayı verilerinde alt gruplar arasındaki fiyat farklılıkları göze çarptı:

• Yıllık bazda en yüksek artış: Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda yüzde 69,99 artışla gerçekleşti.

• Aylık bazda en yüksek artış: Tropikal ve subtropikal meyveler alt grubunda yaşandı. Bu gruptaki üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 153,75 oranında rekor bir artış gösterdi.