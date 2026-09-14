Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle kurulan iş birlikleri sayesinde anlaşmalı firma sayısı 1.191’e ulaşırken, gençlere mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5 ile yüzde 40 arasında özel avantajlar sunuluyor.

Evlilik sürecindeki mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve organizasyon gibi yükselen gider kalemlerini hafifletmeyi amaçlayan projede iş birliği yapılan kurum sayısı hızla artıyor.

• Firma Katılımı: Yerel düzeyde 1.147, ulusal düzeyde ise 44 marka projeye katıldı. Toplam firma sayısı 1.191'e ulaştı.

• Ek İndirim Oranları: Anlaşmalı firmalarda mevcut kampanyalara ve etiket fiyatlarına ek olarak yüzde 5 ila yüzde 40 arasında indirim uygulanıyor.

• Belediye Destekleri: Projeye dahil olan 190 belediye; çiftlere ücretsiz nikah kıyım işlemleri, ücretsiz düğün salonu tahsisi ve doğrudan çeyiz yardımı gibi kolaylıklar sağlıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İNDİRİM KODU NASIL ALINIR?

Evlilik hazırlığındaki gençlerin söz konusu özel indirimlerden yararlanabilmesi için izlemesi gereken adımlar oldukça basit:

1. e-Devlet Girişi: Çiftler kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturabiliyor.

2. Başvuru ve Detaylar: Proje kapsamındaki tüm kampanyalara, anlaşmalı markalar listesine ve kod alma rehberine ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

3. Kullanım: Alınan indirim kodları, anlaşmalı firmaların mağazalarında ve online alışveriş noktalarında ödeme esnasında kullanılıyor.