Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik hazırlığı yapan çiftlere sağlanan imkan ve kolaylıklar genişletildi.
Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle kurulan iş birlikleri sayesinde anlaşmalı firma sayısı 1.191’e ulaşırken, gençlere mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5 ile yüzde 40 arasında özel avantajlar sunuluyor.
Evlilik sürecindeki mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve organizasyon gibi yükselen gider kalemlerini hafifletmeyi amaçlayan projede iş birliği yapılan kurum sayısı hızla artıyor.
• Firma Katılımı: Yerel düzeyde 1.147, ulusal düzeyde ise 44 marka projeye katıldı. Toplam firma sayısı 1.191'e ulaştı.
• Ek İndirim Oranları: Anlaşmalı firmalarda mevcut kampanyalara ve etiket fiyatlarına ek olarak yüzde 5 ila yüzde 40 arasında indirim uygulanıyor.
• Belediye Destekleri: Projeye dahil olan 190 belediye; çiftlere ücretsiz nikah kıyım işlemleri, ücretsiz düğün salonu tahsisi ve doğrudan çeyiz yardımı gibi kolaylıklar sağlıyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İNDİRİM KODU NASIL ALINIR?
Evlilik hazırlığındaki gençlerin söz konusu özel indirimlerden yararlanabilmesi için izlemesi gereken adımlar oldukça basit:
1. e-Devlet Girişi: Çiftler kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturabiliyor.
2. Başvuru ve Detaylar: Proje kapsamındaki tüm kampanyalara, anlaşmalı markalar listesine ve kod alma rehberine ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.
3. Kullanım: Alınan indirim kodları, anlaşmalı firmaların mağazalarında ve online alışveriş noktalarında ödeme esnasında kullanılıyor.