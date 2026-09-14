Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Küresel piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmesi, yurt içindeki pompa fiyatlarına yeni bir zam beklentisi olarak yansıdı.

Gazeteci Olcay Aydilek, sektör kaynaklarına dayandırdığı paylaşımında motorinin litre fiyatına bu gece 6,62 TL zam beklendiğini duyurdu.

MOTORİNDE 6,62 TL'LİK DEV ZAM BEKLENTİSİ

Mevcut seyir doğrultusunda motorine bu gece 6 lira 62 kuruşluk zam beklenirken, küresel fiyatlardaki yükselişin aynı hızla devam etmesi durumunda yeni zamların da gündeme gelebileceği belirtildi.

Beklenen 6,62 TL'lik artış mevcut pompa fiyatlarına tamamen yansırsa motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 95,63 TL, Ankara'da 96,78 TL, İzmir'de ise 97,05 TL seviyesine ulaşacak.

14 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine beklenen 6,62 TL'lik zam öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 89,01 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 88,87 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 90,16 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 90,43 TL

LPG: 34,99 TL