Efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın yıllarca sorunlu yatırımlarından biri olarak gösterilen Precision Castparts, 10 yıl sonra Berkshire Hathaway'in en değerli iştiraklerinden birine dönüşme yolunda Buffett'ın 37,2 milyar dolara satın aldığı ve daha sonra 11 milyar dolar zarar yazdığı şirket için yeni değerleme hesabı 100 milyar dolara işaret ediyor.

BERKSHIRE 11 MİLYAR DOLAR ZARAR YAZDI

Precision Castparts için asıl darbe pandemi döneminde geldi. Küresel havacılık sektörünün sert şekilde etkilenmesi, uçak üretimi ve buna bağlı parça talebini de aşağı çekti.

Berkshire Hathaway, yaşanan gelişmelerin ardından Precision Castparts yatırımı nedeniyle 11 milyar dolarlık zarar kaydetti.

Buffett da daha sonra Berkshire hissedarlarına gönderdiği mektupta Precision Castparts'ın kâr potansiyeli konusunda fazla iyimser davrandığını kabul etti. Şirket için “çok fazla” ödediğini açıkça ifade eden Buffett'ın yatırımı uzun süre grubun en tartışmalı satın almalarından biri olarak kaldı.

YAPAY ZEKA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Aradan geçen yıllarda ise Precision Castparts'ın ürettiği kritik parçaların önemi yeniden arttı.

Özellikle uçak motorlarının türbin kanatlarında kullanılan hassas döküm parçalarında yaşanan arz sıkıntısı, şirketin stratejik konumunu güçlendirdi.

Talebi destekleyen yeni alanlardan biri de yapay zeka veri merkezleri oldu. Yapay zeka altyapısının hızla büyümesiyle veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı artarken, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kullanılan doğal gaz türbinlerinde de Precision Castparts'ın ürettiğine benzer kritik parçalar kullanılıyor.

Böylece şirket yalnızca havacılık sektöründeki toparlanmadan değil, yapay zeka yatırımlarının tetiklediği enerji talebinden de faydalanabilecek bir konuma geldi.

RAKİBİNE 11,75 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Precision Castparts'ın olası değerini yeniden gündeme taşıyan gelişme ise sektördeki son satın alma anlaşması oldu.

GE Aerospace, Precision Castparts'ın az sayıdaki rakibinden biri olan Consolidated Precision Products'ı 11,75 milyar dolara satın alma kararı aldı.

Bu anlaşmada ortaya çıkan değerleme çarpanı, Buffett'ın şirketinin bugün ne kadar edebileceğine ilişkin yeni hesaplamaları beraberinde getirdi.

37,2 MİLYAR DOLARA ALDI, ŞİMDİ 100 MİLYAR DOLAR EDEBİLİR

Barron's tarafından yapılan hesaplamaya göre GE Aerospace'in anlaşmasında ortaya çıkan değerleme çarpanının Precision Castparts'a uygulanması halinde şirketin değeri 100 milyar dolara kadar ulaşabilir.

Bu değerleme, Berkshire Hathaway'in 2016 yılında ödediği 37,2 milyar doların yaklaşık üç katına karşılık geliyor.

Barron's daha önce Precision Castparts için 60-75 milyar dolar aralığında bir değer tahmininde bulunmuştu. Sektördeki son anlaşmayla birlikte şirket için hesaplanan potansiyel değer daha da yukarı taşındı.

Böylece Buffett'ın bir dönem pahalıya aldığını açıkça kabul ettiği ve Berkshire'a 11 milyar dolar zarar yazdıran yatırımı, yaklaşık 10 yıl sonra grubun en değerli iştiraklerinden biri haline gelmiş olabilir.