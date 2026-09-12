2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, kamu yatırımlarında tasarruf, verimlilik ve kısa sürede tamamlanabilecek projelere öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Genelgeye göre 2027 yılı yatırım programında kaynakların, ekonomik ve sosyal faydaya en kısa sürede dönüşecek projelere yönlendirilmesi hedefleniyor. Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarını destekleyecek ve üretim ile ticarete katkı sağlayacak şekilde planlanması öngörülüyor.

YENİ PROJELERE SINIRLAMA GETİRİLDİ

2027 Kamu Yatırım Programı hazırlıklarında devam eden projeler öncelikli olacak. Özellikle kısa sürede tamamlanabilecek yatırımlara daha fazla kaynak ayrılması planlanıyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında ise zorunlu haller dışında 2027 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacak. Vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide doğrudan katma değer artışına hizmet etmeyen projelerin de teklif edilmemesi istendi.

BAKIM VE ONARIMA ÖNCELİK VERİLECEK

Genelgede mevcut kamu yatırımlarından azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarım çalışmalarına önem verilmesi gerektiği belirtildi.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların üretken faaliyetleri destekleyen altyapı alanlarına yönlendirilmesi, yatırımların maliyet etkin ve verimli şekilde tamamlanması hedefleniyor.

OVP VE KALKINMA PLANI ESAS ALINACAK

2027 yılı Kamu Yatırım Programı hazırlanırken On İkinci Kalkınma Planı ile 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan amaç, politika, öncelik ve mali çerçevenin esas alınacağı bildirildi.

Kamu idarelerinin stratejik planları da OVP ile uyumlu olması şartıyla yatırım programı hazırlıklarında dikkate alınacak.

Genelge ekinde ayrıca 2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile yatırım tavanlarına ilişkin tablolara yer verildi.