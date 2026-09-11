Edinilen bilgilere göre Şimşek, emeklilerin yaşadığı sorunların farkında olduklarını belirterek, ilgili bakanlıkla birlikte yürütülen çalışmanın yakın zamanda tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

MKYK toplantısında emekli sayısındaki artışa dikkat çeken Şimşek’in, emeklilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söylediği aktarıldı.

En düşük emekli aylığı, Temmuz 2026 döneminden itibaren 23 bin 552 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Yeni OVP’de 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 28,4 olarak belirlenmesinin ardından, en düşük emekli aylığının gelecek dönemde ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar da gündeme geldi. Ancak mevcut durumda yeni bir maaş tutarı için kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

ENFLASYON VE KİRA MESAJI

Şimşek’in sunumunda enflasyonun da gündeme geldiği belirtildi. Bakanın, enflasyonun 2023 yılına kıyasla önemli ölçüde gerilediğine ancak halen hedeflenen seviyede olmadığına dikkat çektiği öğrenildi.

Yüksek kira ve gıda fiyatlarına da değinen Şimşek’in, konut arzının artırılması amacıyla yeni projeler geliştirileceğini ve bunun için bütçeye ek kaynaklar ayrılacağını söylediği aktarıldı.

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında ise özellikle yeni sulama kanallarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖZLER ERDOĞAN’A SUNULACAK ÇALIŞMADA

En düşük emekli maaşına ilişkin çalışmanın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Yeni düzenlemenin kapsamı ve en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkarılacağı ise henüz netleşmiş değil.

Mevcut en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğu dikkate alındığında, yeni çalışma milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Kaynak: Ekonomim